Borçlandırma, pasaporta el koyma ve uzun mesailer: Nepal’den Türkiye’ye uzanan işçi sömürüsü Meclis’te

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Nepal başta olmak üzere farklı ülkelerden Türkiye’ye getirilen göçmen işçilerin çalışma koşullarına ilişkin iddiaları TBMM’ye taşıdı. Çiçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, göçmen işçilerin karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin araştırılmasını istedi.

Çiçek, önergesinde bazı özel istihdam büroları ve aracı şirketler aracılığıyla yürütülen işçi temin süreçlerinin göçmen emeğini güvencesiz hale getirdiğini savundu. İşçilerin işe başlamadan önce borçlandırıldığı, çalışma izinleri nedeniyle işverene bağımlı hale geldiği ve iş değiştirme imkanlarının sınırlandığı iddialarına dikkat çekti.

NEPAL’DEN İŞÇİ TEMİNİ SÜRECİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Çiçek, Euro Nepal isimli firmanın Nepal’den Türkiye’deki işverenlere işçi sağladığı yönündeki bilgileri Meclis gündemine taşıdı.

Önergede, Euro Nepal ile Nepal’de işçi temini sürecinde adı geçen BKS adlı acentenin aynı kişiyle bağlantılı olduğuna ilişkin iddialara da yer verildi. Çiçek, bu tür ilişkilerin göçmen işçilerin daha ülkelerinden ayrılmadan önce belirli bir sistem içinde işgücü piyasasına dahil edildiği yönündeki soru işaretlerini artırdığını belirtti.

ÇALIŞMA VE BARINMA KOŞULLARI İÇİN İNCELEME TALEBİ

Çiçek, bazı Nepalli işçilerin uzun çalışma saatlerine maruz kaldığı, fazla mesai ücretlerini alamadığı, pasaportlarına el konulduğu ve işten ayrılmaları durumunda çeşitli baskılarla karşılaştığı yönündeki iddiaları aktardı.

İşçilerin fabrika yakınlarındaki uygun olmayan barınma alanlarında kaldığı ve hareketlerinin kontrol altında tutulduğu yönündeki iddiaların da araştırılması gerektiğini belirten Çiçek, söz konusu uygulamaların zorla çalıştırma ve insan ticareti kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin incelenmesini istedi.

BAKANLIĞA SORULAR

DEM Partili Çiçek, Bakan Işıkhan’a son yıllarda özel istihdam büroları ve aracı firmalar üzerinden Türkiye’ye getirilen yabancı işçi sayısının açıklanmasını talep etti.

Önergede ayrıca şu sorulara yanıt istendi:

Euro Nepal ve benzeri şirketlerin faaliyet izinleri ile denetim süreçlerinin durumu,

Göçmen işçilerin çalıştığı işyerlerinde yapılan denetimlerin sonuçları,

İşçi haklarına yönelik ihlaller nedeniyle uygulanan yaptırımlar,

Çalışma izinlerinin işverene bağlı olmasının göçmen işçilerin hak arama imkanlarını kısıtlayıp kısıtlamadığı.

Çiçek, göçmen işçilerin ucuz ve örgütsüz iş gücü olarak kullanılmasına yol açtığını savunduğu mevcut uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Bakanlığın bu alanda yeni bir düzenleme planlayıp planlamadığını da sordu. (ANKA)