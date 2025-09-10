Eski Nepal Başbakanının evi ateşe verildi: Eşinin yanarak öldüğü iddia edildi

Nepal'in eski başbakanı Jhalanath Khanal'ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar'in, ülke genelinde devam eden protestolar sonucunda evinin ateşe verilmesi sonucunda yanarak öldüğü iddia edildi.

NDTV (New Delhi Television Ltd) isimli Hint haber sitesinde yer alan habere göre Olay, Salı günü eyalet başkenti Katmandu'nun Dallu bölgesindeki evlerinde yaşandı.

Aile kaynakları, Chitrakar'ın Kirtipur Yanık Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak tedavi sırasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Evi ateşe verilen Nepal Başbakanı KP Sharma Oli, sosyal medyaya yönelik kısa süreli yasağı protesto edenlerin giderek şiddetlenmesi ve hükümetine yönelik daha geniş eleştirilere ve Himalaya ülkesinin siyasi elitleri arasında yolsuzluk suçlamalarına dönüşmesi üzerine Salı günü istifa etti.

Oli'nin 65 yaşındaki maliye bakanı Bishnu Prasad Paudel, başkent sokaklarında kovalanırken göstericiler tarafından tekmelenip dövüldü.

Ülkenin başkentinde bir gün önce sosyal medya sitelerinin birçoğunun engellenmesine tepki gösteren gençlerin öncülüğünde düzenlenen gösteriler yaşanmış, polis kalabalığa ateş açarak 19 kişiyi öldürmüştü.

Yasak Pazartesi gecesi kaldırıldı, ancak protestolar devam etti. Göstericiler Nepal'in bazı üst düzey liderlerinin evlerini ve parlamento binasını ateşe verdi. Başkent Katmandu'daki havaalanı kapatıldı, ordu helikopterleri bazı bakanları güvenli yerlere taşıdı.

Protestoların yoğunlaşması üzerine Başbakan Khadga Prasad Oli istifa edeceğini açıkladı.

Z kuşağının protestosu olarak adlandırılan gösteriler, hükümetin Facebook, X ve YouTube gibi platformları, şirketlerin kayıt yaptırmaması ve hükümet denetimine girmemesi nedeniyle engellemesinin ardından başladı.

Ancak siteler tekrar yayına girdikten sonra bile, protestocuların polisin elinde ölmesi ve hükümetin yolsuzluk yaptığı iddialarına duyulan öfkeyle mitingler devam etti.

Özellikle birçok genç, siyasi liderlerin çocukları olan 'Nepo Çocukları'nın lüks yaşam tarzları ve sayısız avantajlardan yararlanırken, gençlerin çoğunun iş bulmakta zorlanmasından dolayı öfkeli.

Nepal'deki huzursuzluğun ardından Hindistan, vatandaşlarından durum istikrara kavuşana kadar komşu ülkeye seyahatlerini ertelemelerini istedi.

Air India, IndiGo ve Nepal Airlines, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Salı günü Delhi'den Katmandu'ya uçuşlarını iptal etti.