Boğulma alarmının altından deniz keyfi yapan profesyonel yüzücü çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde, deniz kıyısında bulunan sahipsiz kıyafetler üzerine yapılan "boğulma" ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından, kıyafetlerin o sırada denizde yüzen profesyonel yüzücü Hakan B.'ye (60) ait olduğu anlaşıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesinde bulunan Kurupelit Yat Limanı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıda bırakılmış kıyafetler ve kişisel eşyalar fark etti. Eşyaların sahibinin denizde boğulmuş olabileceğinden şüphelenen vatandaş, 112'ye bildirdi.

EŞYALAR 60 YAŞINDAKİ PROFESYONEL YÜZÜCÜYE AİT ÇIKTI

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir boğulma vakasına karşı hem denizde hem kıyı şeridinde arama çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat boyunca devam eden tarama çalışmaları neticesinde gerçeğe ulaşıldı. Kıyıdaki eşyaların, o sırada denizde yüzmekte olan 60 yaşındaki Hakan B.'ye ait olduğu tespit edildi. Profesyonel yüzücü olduğu belirtilen Hakan B., yüzmesini tamamlayıp kıyıya çıkarak kişisel eşyalarını aldı. Durumun anlaşılması üzerine ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı. (DHA)