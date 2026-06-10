Zırhlı araç sivil araçla çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait zırhlı araç ile hafif ticari sivil aracın çarpıştığı kazada 1 yurttaş yaralandı. Samsun-Ankara kara yolunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi sınırlarında, Samsun-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan zırhlı araç ile seyir halindeki hafif ticari araç çarpıştı.
HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ YURTTAŞ YARALANDI
Ağır tonajlı zırhlı araçla çarpışan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE SEVK
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan yurttaşa kaza mahallinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan ilk yardımın ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından yolda güvenlik önlemleri alınırken, emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın oluş şekline ve ihmal unsurlarına ilişkin resmi soruşturma başlatıldı. (DHA)