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Halk TV Türkiye Boğaziçili öğrencinin diplomasını bırakmayan hocaya yanıt geldi

Boğaziçili öğrencinin diplomasını bırakmayan hocaya yanıt geldi

Boğaziçili öğrencinin fotoğraf çekilmeyi reddetmesi üzerine diplomasını bırakmayan hocaya CHP'li Murat Emir'den sert yanıt geldi. Olaylı mezuniyeti şov olarak değerlendiren hocaya "Kadroya paraşütle inen bilmez ama o diploma emekle kazanıldı" dedi.

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Boğaziçili öğrencinin diplomasını bırakmayan hocaya yanıt geldi
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Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün mezuniyet töreninde bir öğrenci, üniversitede "kayyum rektör" bilinen Naci İnci döneminde atanan akademisyen Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemedi. Başaran, bunun üzerine diplomayı vermekte direndi ve fiziksel müdahalede bulundu.

Olaylı mezuniyette yaşananlara "Seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Sizin şovunuzun bir parçası olamam" diyen Başaran'a CHP'li Murat Emir'den sert karşılık verdi. Emir "Saygının zorla kazanılmadığını, her fırsatta herkesi hizaya sokabileceğini sanan bu küçük otokrat parçaları bir türlü anlayamadı!" dedi.

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Mezuniyet töreninde yaşanan olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından öğrenci platformları ve siyasetçilerden peş peşe açıklamalar geldi.

Boğaziçili öğrencinin diplomasını bırakmayan hocaya yanıt geldi - Resim : 1

"Boğaziçi'nin Sesi" platformu, Başaran'ın öğrencinin diplomasını vermemek için fiziksel müdahalede bulunduğunu vurgulayarak, "Yasin Ramazan Başaran derhal bölümden uzaklaştırılmalıdır. Arkadaşımızın yanındayız, öğrenciler size boyun eğmeyecek" açıklamasını yaptı.

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Tepkilerin ardından açıklama yapan Yasin Ramazan Başaran ise mezuniyetteki hareketini savundu. Başaran, "Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil Felsefe Bölümü'nü temsil ediyorum, sizin şovunuzun bir parçası olamam" ifadelerini kullandı.

Boğaziçili öğrencinin diplomasını bırakmayan hocaya yanıt geldi - Resim : 3

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Yasin Ramazan Başaran'ın paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Başaran'ın "seremoni" savunmasına karşı çıkan Emir, diplomanın emekle kazanıldığını vurgulayarak, "kadroya paraşütle inenler pek bilmez" dedi.

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Başaran'ın atamasını eleştiren Emir, öğrencinin diplomasının vermemenin zorla saygı kazandırmayacağını belirterek "Saygının zorla kazanılmadığını, her fırsatta herkesi hizaya sokabileceğini sanan bu küçük otokrat parçaları bir türlü anlayamadı!" dedi.

Boğaziçili öğrencinin diplomasını bırakmayan hocaya yanıt geldi - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Diploma Murat Emir
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