Boğaziçi'nde olaylı mezuniyet: Fotoğraf çekilmek istemeyen öğrenciye diplomasını verirken zorluk çıkardı

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde, diplomaların teslimi sırasında dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Mezun olan bir öğrenci, diplomasını teslim aldığı sırada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen akademisyen Yasin Ramazan Başaran ile aynı kareye girmeyi reddetti. Öğrencinin bu tavrı üzerine akademisyen, diplomayı vermemek için zorluk çıkardı.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEYİNCE DİPLOMAYI VERMEK İSTEMEDİLER"

Törende yaşanan olayda, öğrenci diplomasını almak için hamle yaptığı sırada akademisyen Yasin Ramazan Başaran fotoğraf çektirme konusunda ısrarcı oldu. Öğrencinin fotoğraf karesine girmek istememesi ve diplomasını doğrudan talep etmesi üzerine Başaran, diplomayı teslim etmekte direndi ve vermemek için zorluk çıkardı.

Bu sırada salonda bulunan diğer öğrenciler, mezun olan arkadaşlarına alkışlarla destek verdi.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ: "DERHAL BÖLÜMDEN UZAKLAŞTIRILMALIDIR"

Mezuniyet töreninde yaşanan bu anlar, "Boğaziçi'nin Sesi" adlı platformun sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Felsefe mezuniyet töreninde bir arkadaşımız paraşüt akademisyenden diploma alırken fotoğraf çekilmek istemedi. Bunun üzerine paraşüt Yasin Ramazan Başaran arkadaşımızın diplomasını vermek istemedi ve fiziksel olarak müdahale etti!

Yasin Ramazan Başaran derhal bölümden uzaklaştırılmalıdır.

Arkadaşımızın yanındayız, öğrenciler size boyun eğmeyecek!"

"PARAŞÜT AKADEMİSYEN"

Öğrenci paylaşımlarında "paraşüt akademisyen" olarak nitelendirilen Yasin Ramazan Başaran'ın, Boğaziçi Üniversitesi’nde "kayyum rektör" olarak adlandırılan Naci İnci döneminde felsefe bölümüne atanan isimlerden biri olduğu biliniyor.