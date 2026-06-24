Boğaz manzaralı evlerinden oldular! On milyonluk tapuları ellerinden bu bedelle alındı

İstanbul'da Sarıyer Poligon Mahallesi’nde yaşayan onlarca aile, tapularının ihale yoluyla özel şirketlere devredildiğini öğrendi. Boğaz manzaralı evler için hak sahiplerinin hesaplarına 1 milyon 270 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında ödeme yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 35 hanenin yaşadığı 7 binayla ilgili süreç 2021 yılında başladı. Çevre Bakanlığı, İstanbul Sarıyer ilçesi Poligon Mahallesi 380 ada 24 parseli "rezerv yapı alanı" ilan etti. Hak sahipleri bu karara karşı dava açtı. Mahkeme kararı iptal etti ancak istinaf aşamasında iptal kararı bozuldu.

BOĞAZ MANZARALI EVLER GİTTİ...

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da 2023 yılında değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle rezerv yapı alanlarında hisse satışı ve çoğunluk kararlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Tepki çeken düzenlemenin ardından 2024 yılında Poligon Mahallesi için pay satış ihalesi yapıldı. Mahalle sakinleri, evlerinin satışa çıkarıldığını muhtara yapılan tebligatla öğrendi. İddiaya göre bazı hak sahiplerinin hesaplarına, bilgileri dışında para yatırıldı. Sözcü'nün haberine göre; tapular, Pelit İnşaat ve Nar Enerji’ye devredildi.

Boğaz manzaralı dairelerden biri için ev sahibinin hesabına yatırılan tutarın 1 milyon 270 bin lira olduğu belirtildi. Mahalleli, bölgedeki evlerin gerçek değerinin bu rakamların çok üzerinde olduğunu savunuyor.

Hak sahiplerinin açtığı davalar sürerken Pelit İnşaat’ın yıkım için bölgeye geleceğini duyurduğu belirtildi. Yarım asrı aşkın süredir aynı mahallede yaşayan aileler, evlerinden çıkmak istemiyor. Mahalle sakinleri, tahliye yerine “yerinde dönüşüm” talep ediyor.

"BİR SABAH KALKTIK..."

Bir mahalle sakini, süreç boyunca muhatap bulamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bir sabah kalktığımızda tapularımızın Nar İnşaat Ahmet Pelit'e satıldığını öğreniyoruz. Ben 1984 yılından beri buradayım. Burada 60-70 kişi var. Bir kişinin bile haberi olmaz mı bu satıştan? Sarıyer'in gözde semtlerinden birisi burası, metrekaresini 41 bin lira para yatırıp aldılar. Satacakları evlerin değeri 50 milyon ile 150 milyon arası. İnsanın temel ihtiyacı barınma, biz en temelini kaybediyoruz bu şekilde. Ne devlet var yanımızda ne muhatap olacak hiç kimse."