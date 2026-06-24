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Halk TV Türkiye Dicle Üniversitesi'nde usulsüz ihale iddiası: Sadece AKP'nin davet ettiği şirketler katıldı

Dicle Üniversitesi'nde usulsüz ihale iddiası: Sadece AKP'nin davet ettiği şirketler katıldı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, ihaleye sadece "AKP'nin davet ettiği şirketlerin katıldığını" öne sürdü.

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Dicle Üniversitesi'nde usulsüz ihale iddiası: Sadece AKP'nin davet ettiği şirketler katıldı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesinin kanuna aykırı şekilde "pazarlık" usulüyle yapıldığını ve ihaleye yalnızca "AKP tarafından davet edilen şirketlerin katıldığını" iddia etti. Yavuzyılmaz, ihaleyi kazanan firmanın Rönesans olduğunu belirterek, işin maliyetinin artacağını öne sürdü.

SADECE AKP'NİN DAVET ETTİĞİ ŞİRKETLER KATILDI

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Deprem, sel, salgın veya özel yapım tekniği gerektiren şartlar oluşmadığı halde kanuna aykırı olarak pazarlık usulüyle ihale edilen, ‘Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesine’ sadece AKP’nin davet ettiği şirketler katıldı."

İHALEYİ RÖNESANS KAZANDI

CHP'li vekil, ihalenin sonucuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sonuç, ihalenin kazanan şirketi, adrese teslim ihalelerin bilindik adresi: Rönesans! Bakalım 6,5 Milyar Liralık ihale konusu iş, kaç milyar liraya fırlayacak! Takip ediyoruz!"

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İHALENİN BELGESİNİ PAYLAŞTI

Resim

Yavuzyılmaz paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-55

Deprem, sel, salgın veya özel yapım tekniği gerektiren şartlar oluşmadığı halde kanuna aykırı olarak pazarlık usulüyle ihale edilen; ‘Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesine’ sadece AKP’nin davet ettiği şirketler katıldı. Sonuç İhalenin kazanan şirketi, adrese teslim ihalelerin bilindik adresi: Rönesans! Bakalım 6,5 Milyar Liralık ihale konusu iş, kaç milyar liraya fırlayacak! Takip ediyoruz!"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İhale Deniz Yavuzyılmaz
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