Bitlis Tıp'ta altyapı tamamlanmadı, öğrenciler Çapa'da eğitim görecek

Bu yıl ilk kez öğrenci alacak bazı tıp fakültelerinin fiziki ve akademik altyapılarının tamamlanmaması, tıp eğitimindeki planlama tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Tercih kılavuzuna göre, ilk kez öğrenci alacak Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan 31 öğrenci, fakültenin fiziki altyapısı ve akademik kadrosu uygun hale gelene kadar ilk üç yıllık eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde (Çapa) sürdürecek. Bitlis'te görev yapan akademik kadronun yalnızca iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşması dikkat çekti.

Birgün'deki habere göre bir diğer yeni fakülte olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu yıl 31 öğrenci kabul edecek. Üniversite yönetimi, yeni bir hastane yerine eğitim binası inşa edileceğini, uygulama eğitimlerinin ise mevcut devlet hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmesiyle yürütüleceğini açıkladı.

Bitlis Eren Üniversitesi'nin öğrenci çekmek amacıyla açıkladığı burslar da tartışma konusu oldu. İlk 15 bin başarı sıralamasıyla yerleşen öğrencilere aylık 50 bin TL, diğer öğrencilere ise 30 bin TL burs verileceği duyuruldu. Buna karşın aynı kampüste eğitim görecek İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin bu imkândan yararlanamaması eleştirilere neden oldu.

Öte yandan, Türkiye'de tıp eğitimine ilişkin yapısal sorunların yalnızca yeni açılan fakültelerle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Kendi hastanesi bulunmayan bazı vakıf tıp fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan ve yıllardır öğrencilerini başka üniversitelere gönderen fakülteler de altyapı eksikliği nedeniyle eleştiriliyor.

Bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam 151 tıp programına 18 bin 748 öğrenci alınacak. Kontenjan sayısı geçen yıla göre büyük ölçüde değişmezken, Sağlık Bakanlığı'nın yıllık yaklaşık 5 bin 250 öğrenci öngören sağlık insan gücü planlamasının oldukça üzerinde kalması dikkat çekti.

Kalite açısından da tablo tartışmalı. Türkiye'de öğrenci kabul eden 151 tıp programının yalnızca 70'i akredite durumda. Böylece programların yaklaşık yüzde 46'sı kalite akreditasyonuna sahip bulunuyor.

Vakıf üniversitelerindeki tıp fakültesi ücretleri de bu yıl önemli ölçüde arttı. En yüksek yıllık öğrenim ücreti İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 milyon 740 bin TL olarak açıklanırken, bu rakamın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 185 artış göstermesi dikkat çekti.