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Halk TV Türkiye Meclis'ten geçti: Üniversite affından ikinci kez yararlanılacak

Meclis'ten geçti: Üniversite affından ikinci kez yararlanılacak

TBMM Genel Kurulu'nda öğrenci affı düzenlemesi kabul edildi. Düzenlemede daha önce af hakkını kullanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin ikinci kez üniversite affından yararlanacak.

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Meclis'ten geçti: Üniversite affından ikinci kez yararlanılacak
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Kabul edilen düzenlemeye göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı dahil ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken disiplin cezası dışındaki nedenlerle ilişiği kesilen ve daha önce öğrenci affından yararlanmayanlar, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.

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Ayrıca, 2022 yılında çıkarılan öğrenci affından yararlanmasına rağmen çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de yeniden af kapsamına alındı. Böylece söz konusu öğrenciler, üniversite affından ikinci kez faydalanabilecek.

BİNLERCE ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE DÖNECEK

Öğrenci affını içeren maddenin kabul edilmesiyle eğitimine ara vermek zorunda kalan binlerce kişinin yeniden üniversiteye dönmesinin önü açıldı.

Dün öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin ilk 13 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin yasalaşmasıyla yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden üniversitelerine dönebilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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