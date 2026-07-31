Villa ve siteler deşifre olunca rota değişti: Yasa dışı bahis çetelerinin yeni üssü 'öğrenci evleri'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 20 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis şebekelerinin ilk kez bu ölçekte "öğrenci evi modeli" ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

BUCA'YI ÖZELLİKLE SEÇTİLER

Polis ekiplerinin elde ettiği bilgilere göre, şüpheliler üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı İzmir'in Buca ilçesinde farklı mahallelerde toplam 9 ev kiraladı. Yaşları 18 ile 30 arasında değişen şüphelilerin kendilerini ev sahiplerine öğrenci olarak tanıttığı, bu sayede kiralama sürecinde dikkat çekmeden hareket ettikleri ortaya çıktı.

Kiralanan evlere çok sayıda telefon, tablet, bilgisayar ve SIM kart taşıyan örgüt üyelerinin, yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitelerinden "admin" yetkisi alarak bu adresleri operasyon merkezi haline getirdiği belirlendi.

EVLERDE KALANLAR REFERANSLA SEÇİLDİ

Soruşturmada, evlerde kalacak kişilerin örgüt tarafından referans sistemiyle belirlendiği tespit edildi. Evlerde kalan şüphelilerin bir kısmının üniversite mezunu, bir kısmının ise işsiz olduğu, aynı evde kalan kişilerin büyük bölümünün operasyon öncesinde birbirini tanımadığı belirlendi.

Şüphelilerin, öğrenci evi görüntüsü verilen adreslerde vardiyalı sistemle çalıştıkları, yasa dışı bahis sitelerinin yönetimini buradan yürüttükleri ve para trafiğini mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden örgüt yöneticilerinden gelen talimatlarla yönlendirdikleri öğrenildi.

KAPATILAN SİTELER BİR GÜNDE YENİDEN AÇILDI

Soruşturma dosyasına göre, erişime kapatılan yasa dışı bahis sitelerinin yerine kısa sürede yeni internet adresleri oluşturuldu. Örgüt üyelerinin yeni URL'leri en geç bir gün içinde devreye aldığı, kullanıcıları ise VPN kullanarak yeni sitelere yönlendirdiği belirlendi.

IBAN KİRALAMA YÖNTEMİ KULLANDILAR

Polis ekipleri, örgütün para transferlerinde başkalarına ait kiralık IBAN hesaplarını kullandığını da ortaya çıkardı. Gün sonunda toplanan paraların izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda farklı banka hesabına aktarıldığı, ayrıca farklı ülkelere ait GSM hatları kullanılarak dijital izlerin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemelerinde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında yaklaşık 2 milyar liralık para trafiği belirlendi. Ekiplerin, bu para hareketleriyle bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

4 İLDE OPERASYON, 20 TUTUKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21 Temmuz'da İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen örgüt elebaşı H.P.'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise ifadesinin ardından salıverildi.

Şüphelilerin kullandığı ev ve ofislere düzenlenen baskınlarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, dijital materyal, farklı kişilere ait SIM kartlar ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait çok sayıda kart ele geçirildi. (AA)