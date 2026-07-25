BirGün gazetesinden açıklama: Muhabirimizin ve haberinin arkasındayız

BirGün muhabiri Ebru Çelik, haberinde, cast ajansları aracılığıyla törene ücret karşılığında figüran taşındığını aktardı. Çelik, organizasyona figüran olarak başvurduğunu, törene katıldığını ve izlenimlerini haberleştirdi. Haberde mesajlaşmalar, görüntüler ve Çelik'in etkinlikte çekilen fotoğrafına da yer verildi.

Haberin ardından CHP'nin mahkeme kararıyla göreve gelen yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak gazete hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Bunun üzerine BirGün Gazetesi yazılı bir açıklama yayımlayarak, haberin katılımcı gözleme ve somut bilgilere dayandığını belirtti. Gazete muhabirlerinin figüranlara verilen 950 TL'yi almadığının da altını çizdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün muhabirimiz Ebru Çelik’in imzasıyla yayımladığımız 'Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı' başlıklı haberimizin sonuna kadar arkasındayız. Muhabirimizin katılımcı gözlemle yaptığı haber, somut bilgilere dayanmaktadır ve bütünüyle gerçektir.

Haberimizin ardından istinaftan çıkan 'mutlak butlan' kararıyla CHP’nin başına getirilen yönetimin gazetemize yönelik kullandığı ifadeler kabul edilemezdir. BirGün, basının yüz akı kurumlarından biridir ve halka hiçbir zaman yalan söylememiştir. Patronsuz bir gazete olarak 22 yıldır bağımsız şekilde ayakta kalabilmesinin yegâne nedeni de yarattığı sarsılmaz güvendir.

BirGün’ü hedef alan iftiralarla ilgili yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz. Hak etmedikleri koltuklarda oturanlar alın teriyle, emekle ve fedakârlıkla büyütülen değerlere dil uzatamazlar.

Yıllardır olduğu gibi bu pervasız saldırılar karşısında dik durmaya devam edecek ve taşıdığımız sorumluluk gereği Türkiye’nin aydınlık yarınları için gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sevgi ve dayanışmayla…

Not: Muhabirimiz Ebru Çelik, CHP etkinliğinde figüranlara dağıtılan 950 TL’yi almamıştır. BirGün çalışanları hakkı olmayana göz dikmez."