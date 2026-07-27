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Bir yol verme kavgasından 86 suç kaydı çıktı! İki araç dolusu suçlu trafikte karşılaştı

Kağıthane’de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sırtından bıçaklanan Mert B.'nin ağır, Enes Furkan Y., Bora S. ve Atakan K. ise hafif yaralandı. Şüphelilerin toplam 86 suç kaydı çıktı.

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İstanbul Kağıthane’de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda sırtından bıçaklanan 26 yaşındaki Mert B.'nin ağır, 27 yaşındaki Enes Furkan Y., 27 yaşındaki Bora S. ve 26 yaşındaki Atakan K.'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam 86 suç kaydı çıktı.

İKİ ARAÇ DOLUSU SUÇLU TRAFİKTE KARŞILAŞTI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Bir yol verme kavgasından 86 suç kaydı çıktı! İki araç dolusu suçlu trafikte karşılaştı - Resim : 1

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Mert B. sırtından, Enes Furkan Y. bacağından, Bora S. baldırından, Atakan K ise kalçasından yaralandı.

Bir yol verme kavgasından 86 suç kaydı çıktı! İki araç dolusu suçlu trafikte karşılaştı - Resim : 2

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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak kavgaya müdahale etti.

Bir yol verme kavgasından 86 suç kaydı çıktı! İki araç dolusu suçlu trafikte karşılaştı - Resim : 4

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Mert B. ile Enes Furkan Y., Bora S. ve Atakan K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir yol verme kavgasından 86 suç kaydı çıktı! İki araç dolusu suçlu trafikte karşılaştı - Resim : 5

Yaralılardan Mert B.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından poliste toplam 3 kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, şüphelilerin olay yerine otomobille geldikleri tespit edildi.

Bir yol verme kavgasından 86 suç kaydı çıktı! İki araç dolusu suçlu trafikte karşılaştı - Resim : 6

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan ve olaya karıştıkları belirlenen Eyüp Ö. (65), Senem Ö. (61) ve Haydar Ö. (35) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp Ö.’nün 'Kasten yaralama' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından toplam 22, Senem Ö.’nün 'Yankesicilik' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 19, Haydar Ö.’nün ise 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 26 kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. (DHA)

Bir yol verme kavgasından 86 suç kaydı çıktı! İki araç dolusu suçlu trafikte karşılaştı - Resim : 7

BİR YOL VERME KAVGASINDAN 86 SUÇ KAYDI ÇIKTI!

Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü olan Eyüp Ö.’nün (21) olayda bıçağı kullanan kişi olduğu belirlendi.

Bir yol verme kavgasından 86 suç kaydı çıktı! İki araç dolusu suçlu trafikte karşılaştı - Resim : 8

Şüpheli Eyüp Ö.’nün 'Yankesicilik', 'Açıktan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçları başta olmak üzere toplam 19 kaydı bulunduğu öğrenildi. Eyüp Ö.‘yü yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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