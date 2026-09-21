Bir yılda yüzde 180 zam! İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemekhane ücretlerine isyan etti

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yemekhane ücretlerine yapılan fahiş zamlara karşı protesto düzenledi.

Beyazıt'ta düzenlenen eylemde öğrenciler, bütçenin sermayeye değil öğrenciye ayrılması gerektiğini vurguladı.

YEMEKHANE ÜCRETLERİNE BİR YILDA YÜZDE 180 ZAM!

İstanbul Üniversitesinde yemekhane ücreti 52,5 liradan 70 liraya yükseltildi. Böylece yemekhane ücretlerine bir yıl içinde yüzde 180 oranında zam yapılmış oldu.

Yönetimin aldığı karara tepki gösteren İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yapılan zammı protesto etti.

"SERMAYEYE DEĞİL, ÖĞRENCİYE BÜTÇE"

Rektörlük binasının önünde bir araya gelen öğrenciler "Söz, yetki, karar üniversite bileşenlerine" yazılı bir pankart ile Çelik Yemekhanesi'ne yürüdü.

Yürüyüş esnasında "Sermayeye değil, öğrenciye bütçe", "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" ve "Söz, yetki, karar bileşenlere" sloganları atıldı.

Çelik Yemekhanesinde yapılan açıklamada yemek ücretlerine yüzde 180 oranında zam yapılmasına dikkat çeken öğrenciler, "Hayatlarımızı, geleceğimizi ve en temel insani hakkımız olan beslenme hakkımızı gasp eden Saray rejimine, sermaye düzenine ve onun üniversitelerimizdeki kapı kulu olan kayyum zihniyetine karşı bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN YEMEKHANE ÜCRETSİZ OLSUN TALEBİ

Yemekhanenin nitelikli ve ücretsiz olması talebiyle okunan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saray rejimi ve onun kayyumları, bizi cebinden son kuruşu çalınacak, itaate zorlanacak birer müşteriden farksız görmüyor.

Ayda 4 bin lira KYK kredisine mahkûm edilen bir öğrenci, günde iki öğün yemek yediğinde sadece beslenmeye ayda 4 bin 200 lira ödemek zorundayken nasıl barınacak, nasıl okuyacak, nasıl insan onuruna yaraşır bir hayat sürecektir?

2021 yılında KYK kredisiyle yenilebilecek öğün sayısı 185 iken 2026 yılına gelindiğinde bu sayı 57'ye düştü. 2021'den bu yana geçen beş yılda KYK bursu sadece altı katına çıkarken aynı sürede okulumuzun bir öğün yemek ücreti 3,5 liradan 70 liraya yükselerek 20 katına çıktı.

Bu hesap, Saray'ın şatafatlı sofralarında oturanların hesabı değildir; yoksullaştırılan, açlığa mahkûm edilen gençliğin acı hesabıdır. Üniversite öğrencileri, sırf okuyabilmek için ölümüne ucuz iş gücü olarak çalışmaya zorlanmaktadır!

Gençliğin yoksulluğunun en büyük sorumlusu Saray rejimi ve onun temsil ettiği bu sömürü düzenidir! Biliyoruz ki okulumuza gelen yemekhane zammı; bu rejim altında hepimizin yoksullaştırılmasından, toplumsal hayatın gericileştirilmesinden ve demokratik kamuoyunun, LGBTİ+'ların, gazetecilerin, hak savunucularının, yoldan geçen yurttaşların, itirazı olanların tutuklama, gözaltı ve işkencelere maruz bırakılmasından bağımsız değildir. Bu baskı ve sömürü rejimi, bütün karanlığıyla hepimizin hayatına çökmektedir.

Bugün kayyum rektörlük eliyle üniversitemiz, asıl sahibi olan biz öğrencilere dar edilmeye çalışılıyor. Aldığımız eğitim her geçen gün niteliksizleştiriliyor; ders saatlerimiz azaltılıyor, kulüplerimiz ve kütüphanelerimiz kapatılıyor, faaliyet yürütmek isteyen topluluklara alan açılmıyor, düzenlenmek istenen dayanışma etkinlikleri bile rektörlük tarafından yasaklanıyor.

Üniversitemize dair, en çok bizi ilgilendiren kararlar her defasında antidemokratik şekilde alınarak zorla uygulamaya sokuluyor. Buna tepki gösteren öğrencilere hesap veremeyen kayyum Rektör Osman Zülfikar ise kampüsümüze polis ve özel güvenlik görevlilerini yığıyor.

Okulumuzun bütün öğrencilerini, akademisyenlerini ve çalışanlarını; nitelikli, ücretsiz yemek ve parasız, bilimsel, demokratik eğitim için ses çıkarmaya davet ediyoruz.

AKP'nin 25 yıllık iktidarı bizler için çalınan ve hapsedilen hayatlarla doldu. Rektörlük makamlarında oturan, bütçeyi yandaşlara peşkeş çekip öğrencilere duvar olan, hakları için mücadele eden öğrencileri cezalandıran kayyum rektörlere sesleniyoruz: Sermayeye değil öğrenciye bütçe istiyoruz! Söz, yetki ve karar üniversite öğrencilerinin olana dek, özerk ve demokratik üniversiteyi kurana dek bu kampüsleri terk etmiyoruz! Size bırakmıyoruz!

Bilsinler ki bizi susturamayacaksınız! Haklarımızı alana dek mücadelemiz amfilerde, sınıflarda, kantinlerde ve meydanlarda artarak sürecek."