Bir tepki de Avrupa Sosyal Demokrat Hareketi'nden! 'Kemal Kılıçdaroğlu istenmeyen adamdır'

Mutlak butlan kararı ile CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Avrupa Sosyal Demokrat Hareketi Başkanı Cezmi Doğaner'den geldi.

Yaşanan sürecin hukuki değil siyasi olduğunu savunan Doğaner, "Amaç, Türkiye'nin birinci partisinin etkisizleştirilmesi, parçalanması ve iktidar alternatifi olmaktan çıkarılmasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yıllar boyunca girdiği seçimlerde üzücü sonuçlar aldığını belirten Doğaner, "Bugün yaşananlar nedeniyle başta Avrupa Solu ve Dünya solu için Kemal Kılıçdaroğlu istenmeyen adamdır!" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, TARİHİNİN EN KRİTİK SİYASAL SÜREÇLERİNDEN BİRİNDEN GEÇMEKTEDİR"

Doğaner'in açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik siyasal süreçlerinden birinden geçmektedir. Yaşananlar sıradan bir siyasi tartışma değil, Cumhuriyetin temel niteliklerini hedef alan sistemli bir karşı-devrim girişimidir.

AKP iktidarının kuruluşundan itibaren Türkiye ağır bir rejim kriziyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bugün ekonomik kriz, hukuk krizi ve demokrasi krizi birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Çünkü demokrasi olmadan sosyal adalet olmaz; hukuk olmadan özgürlük olmaz; özgürlük olmadan da halkın iradesi yaşayamaz.

"MUTLAK BUTLAN GİRİŞİMİ, HUKUKİ DEĞİL SİYASİDİR"

Toplumsal kamusal demokrasi mücadelenin başarısı ancak tam işleyen bir demokrasi, bağımsız yargı ve hukukun üstünlüğü ile mümkündür. Bu nedenle CHP'nin verdiği demokrasi ve rejim mücadelesi, aynı zamanda emek, adalet ve sosyal devlet mücadelesidir.

Bugün CHP'ye yönelik yürütülen mutlak butlan girişimi, hukuki değil siyasidir. Amaç; Türkiye'nin birinci partisinin etkisizleştirilmesi, parçalanması ve iktidar alternatifi olmaktan çıkarılmasıdır. Bu girişim yalnızca CHP'ye değil, milyonlarca seçmenin iradesine yönelmiş bir demokrasi darbesidir.

Türkiye’de artık rejim sorunuyla ekonomik ve sosyal sorunlar bütünleşmiştir. Dolayısıyla, ekonomik ve sosyal alandaki mücadeleyle rejim mücadelesi birleşmiştir.

CHP sıradan bir siyasi parti değildir. CHP, Cumhuriyetin kurucu iradesidir. Ulus devletin, laikliğin, tam bağımsızlığın ve çağdaş Türkiye idealinin en güçlü güvencesidir. Emperyalizme karşı dünyanın ilk antiemperyalist kurtuluş savaşını veren ve kazanan siyasi hareketin adıdır.

"CHP ETKİSİZLEŞTİRMEK İÇİN KEMAL KILIÇDAROĞLU KULLANILIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar boyunca girdiği seçimlerde ortaya çıkan üzüntü veren sonuçlar kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Buna rağmen bugün yaşanan süreçte CHP'nin iç bütünlüğünü zedeleyecek her türlü girişim, iktidarın siyasi hesaplarına hizmet etmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Almanya’da Hitler ve İtalya’da Mussolini sol adına ortaya çıkıp sonra Dünya'yı kana bulayan faşist diktatörlerdi…

Bugün yaşananlar nedeniyle başta Avrupa Solu ve Dünya solu için Kemal Kılıçdaroğlu istenmeyen adamdır!...

CHP etkisizleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu kullanılıyor. CHP Türkiye’nin iki büyük partisinden biridir ve en büyüğüdür.

Tek başına ülkede iktidar olma heves heyecanını yaratan emperyal güçlere karşı ilk mücadele veren Kuvayı milliye ruhlu örgütlenmedir.

Bugün CHP’nin bölünmesi ve güçsüzleştirilmesi yönündeki çabaların temel amacı, Cumhuriyetin direncini kırmak ve muhalefeti etkisiz hale getirmektir. Ancak bu plan başarısız olmuştur. CHP tabanı bu oyuna gelmemiş, partisine ve demokrasiye sahip çıkmıştır.

"CHP YE SAHİP ÇIKALIM Kİ ÜLKEMİZE SAHİP OLABİLELİM"

Açıkça uyarıyoruz:

CHP üzerinde oynanan oyunlar yalnızca bir parti meselesi değildir. Bu mücadele; Cumhuriyet ile karşı-devrim arasında, demokrasi ile otoriterlik arasında, bağımsız Türkiye ile dış müdahalelere açık bir Türkiye arasında verilen mücadeledir.

Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. CHP parçalanmayacak, teslim olmayacak ve Türkiye'nin geleceği için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

CHP ye sahip çıkalım ki ülkemize sahip olabilelim."