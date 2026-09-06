Bir tarafta sel havası diğer tarafta 40 derece çöl sıcağı! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Eylül’e ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde de gök gürültülü sağanak görülecek.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgârın genellikle kuzey ve doğu, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.

MARMARA VE EGE’DE HAVA AÇIK

Marmara’da parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Günün en yüksek sıcaklığı İstanbul’da 31, Bursa’da 33, Çanakkale ve Kırklareli’nde 35 derece olacak.

Ege Bölgesi’nde de yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların İzmir ve Muğla’da 37, Denizli’de 36, Uşak’ta 33 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA’DA SICAKLIK 40 DERECE

Akdeniz’de hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Toroslar ile Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Hatay’daki yağışların sabah ve öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Sıcaklık Antalya’da 40, Adana ve Burdur’da 35, Hatay’da 31 derece olacak.

KARADENİZ KIYILARINDA SAĞANAK

Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Yağışların Zonguldak’ta akşam, Sinop’ta ise akşam ve gece saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de de parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Rize ve Trabzon’da öğle ve gece, Samsun’da ise gece saatlerinde sağanak bekleniyor.

DOĞU İLLERİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak görülecek. Yağışların Erzurum’da öğle, Kars ve Van’da öğle ile akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki en yüksek sıcaklık Şanlıurfa’da 38, Diyarbakır’da 36, Mardin’de 35 ve Gaziantep’te 34 derece olacak.

İç Anadolu’da ise parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Sıcaklık Ankara’da 32, Eskişehir ve Konya’da 31, Nevşehir’de 28 derece olarak ölçülecek.