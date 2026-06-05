Bir sigara grubuna daha zam! 120 liraya çıktı

Sigara fiyatlarına ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. 3 gün öne JTI grubuna gelen zammın ardından bugünden itibaren BAT grubuna da zam yapıldı. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

EN PAHALISI 120 LİRAYA ÇIKTI

Yeni zamla beraber paketlere 5 liralık bir zam yansıtıldı. Bu zam ile beraber BAT grubundaki en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigara ise 120 lira oldu. Önce JTI, sonra da BAT grubundaki sigaralara gelen zammın ardından diğer sigara gruplarına da zam gelmesi bekleniyor.