Eşini odunla öldürüp kaçtı! Cani koca her yerde aranıyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Arzu Pekin, tartıştığı eşi Halis Pekin tarafından başına odunla vurularak öldürüldü. Halis Pekin, cinayetten sonra kayıplara karıştı. Ekipler, cani kocayı her yerde arıyor.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 26 yaşındaki Arzu Pekin, eşi Halis Pekin tarafından öldürüldü. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahallesi’nde yaşandı.

BİR BUÇUK YILLIK EVLİYDİLER

Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halis Pekin, elindeki odunla Arzu Pekin’in başına vurdu. Pekin daha sonra kamyonetine binerek kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

HER YERDE ARANIYOR

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Halis Pekin’i yakalamak için çalışma başlattı. Pekin’in kamyoneti, Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde bulundu.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ZANLININ KAMYONETİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Cinayetin ardından geniş çaplı bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, katil zanlısı Halis Pekin'in kaçtığı kamyoneti Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş bir halde buldu.

Jandarma ekiplerinin, eşini katledip kayıplara karışan Halis Pekin’i yakalamak için başlattığı yoğun arama çalışması sürüyor. (DHA)