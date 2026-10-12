Binlerce yıllık tarih bir otomobilden çıktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında 9 Ekim tarihinde saha çalışması yürüttü. Dilovası ilçesinde tespit edilen bir otomobil, jandarma ekiplerince durdurularak arama altına alındı.

ROMA VE HELENİSTİK DÖNEMİN İZLERİ

Araçta gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, piyasaya sürülmek veya yasa dışı yollarla nakledilmek istendiği değerlendirilen geniş bir koleksiyon ortaya çıkarıldı. Ekiplerin incelemesinde, ele geçirilen toplam 271 parçanın Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu belirlendi.

239 SİKKE, 18 YÜZÜK VE 14 TARİHİ OBJE

Otomobilin içerisinden çıkan tarihi varlıkların dökümü yapıldığında; antik dönemlere ait 239 adet sikke, 18 adet yüzük ve 14 adet farklı tarihi obje kayıtlara geçti. Kültürel miras niteliği taşıyan eserler muhafaza altına alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında, otomobilde bulunan 1 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eserlerin temin edildiği kaynak ve sevkiyat zincirinin tespiti için şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.