Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu mahkemelik oldu! Gerilim yargıya taşındı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, Erdoğan, ailesi ve kendisinden sonra başbakanlık görevini üstlenen Binali Yıldırım’a yönelik sözleri yıllar sonra sosyal medyada yeniden servis edilmesi nedeniyle soruşturma konusu olmuştu. Davutoğlu'nun o sözlerinden sonra Binali Yıldırım'ın 150 bin TL’lik tazminat davası açtığı, Davutoğlu'nun 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildiği yıllar sonra ortaya çıktı.

DAVUTOĞLU’NUN SÖZLERİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bingöl gezisi dönüşünde bir vatandaşın sorusu üzerine yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi ve kendisinden sonra başbakan olan Binali Yıldırım’a yönelik ağır suçlamalarda bulunmuştu. Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musunuz? Benim başbakanlığım elimden gitmezdi, otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi” ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu konuşmasında ayrıca “Bir kuruş haram lokma yemedim. Yediler, çevrelerini zengin ettiler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, beş tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çekti” demişti. Sözleri nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla soruşturma açılan Davutoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade vermiş ve sözlerinin arkasında durduğunu açıklamıştı.

BİNALİ YILDIRIM’DAN TAZMİNAT DAVASI

Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısına göre Davutoğlu’nun açıklamalarının ardından Binali Yıldırım’ın da yargı yoluna başvurduğu ortaya çıktı. Yıldırım, 9 Haziran 2022 tarihinde Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Ahmet Davutoğlu hakkında 150 bin TL’lik tazminat davası açtı.

29 Mart 2023 tarihinde sonuçlanan davada mahkeme, Ahmet Davutoğlu’nun 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Böylece Davutoğlu’nun dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a yönelik suçlamaları, taraflar arasındaki siyasi tartışmanın yanı sıra yargıya da taşınmış oldu.