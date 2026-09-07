Davutoğlu bugün ifade verecek: Yalnız olmayacağı iddia edildi

Geçtiğimiz haftalarda Gelecek Partisi'ni fesheden eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yıllar önce kullandığı ifadeler nedeni ile 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlaması gerekçesi ile bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

İDDİA: YALNIZ OLMAYACAK

Davutoğlu bugün saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde ifade vermeye gidecek. İddiaya göre Davutoğlu'na destek için Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Ankara Adliyesi'ne gidecek.

YILLAR ÖNCEKİ VİDEOSU YENİDEN SERVİS EDİLİNCE SORUŞTURMA AÇILDI

Davutoğlu'na soruşturma açılmasına neden olan video, 4,5 yıl önceki Diyarbakır gezisi sırasında çekildi. Davutoğlu söz konusu videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyarlara milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler! Çevrelerini zengin ettiler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti. Sen de bana diyorsun ki; 'Sen hocasın, sus' mu diyorsun?"

"Bak, onlar... onlar... onlar milletin hukukuna... Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi, ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukukunu çiğnedi, ben de onlara hakkı adaleti söyledim!"