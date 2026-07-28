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Beton döküldü, yavru köpek altında kaldı! Operatörün tespiti için çalışma başlatıldı

Malatya Battalgazi'deki inşaat alanında dökülen betonun altında kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak barınağa teslim edildi. Beton mikserini döken operatörün tespiti için çalışma başlatıldı.

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Beton döküldü, yavru köpek altında kaldı! Operatörün tespiti için çalışma başlatıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki bir inşaat alanında, yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İnşaat çalışmalarında dökülen betonun altında kalan yavru bir köpek, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

Beton döküldü, yavru köpek altında kaldı! Operatörün tespiti için çalışma başlatıldı - Resim : 1

İNŞAAT ALANINDA MAHSUR KALDI

Olay, Battalgazi ilçesinde yer alan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanına beton boşaltan mikserin çalışması sırasında yavru bir köpek beton altında kalarak mahsur kaldı.

Çaresiz hayvanın seslerini duyan duyarlı vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye erleri, yavru köpeğin bulunduğu noktaya giderek çalışma gerçekleştirdi. Beton altından sağ olarak çıkarılan köpeğin ilk temizliği ekipler tarafından yapıldı.

HAYVAN BARINAĞINA TESLİM EDİLDİ

Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yavru köpek, tedavi ve bakım süreçlerinin devam etmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi.

MİKSER VE OPERATÖRÜN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan yetkililer, yavru köpeği beton altında bırakan mikseri ve döken operatörü tespiti için çalışma başlattı.

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Büyükşehir itfaiye ekipleri, vatandaşların duyarlılığı ve zamanında yapılan ihbar sayesinde bir canın daha kurtarıldığını vurgulayarak, sokak hayvanlarına karşı her zaman daha dikkatli ve duyarlı olunması yönünde çağrıda bulundu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Malatya Köpek Hayvan İtfaiye
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