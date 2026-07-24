Koltuğun altına gizlemişler: Kapıkule'de 5 Pomeranian yavrusu son anda kurtarıldı

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir aracın arka koltuğunun altına gizlenen 5 Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi. Kimlik ve sağlık belgesi bulunmayan yavrular bakımevine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan bir araçta koordineli arama başlattı. Ekipler aracın arka koltuğunun altındaki gizli bölmede yasa dışı yollarla yurda sokulması planlanan 5 yavru köpek tespit etti.

BELGE YOK, SAĞLIK KAYDI YOK

Yapılan incelemede yavru köpeklerin kimlik, kayıt ve sağlık belgelerinin bulunmadığı belirlendi. Herhangi bir veteriner kontrolünden geçirilmediği anlaşılan yavrular, olası bulaşıcı hastalık riski nedeniyle derhal koruma altına alındı.

YAVRULAR BAKIMEVINE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen Pomeranian cinsi yavru köpekler hayvan bakımevine sevk edilerek bakım altına alındı. Hayvanları yasa dışı yollarla yurda sokmaya çalışan sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.

Pomeranian ırkı, küçük boyutu ve yüksek piyasa değeri nedeniyle hayvan kaçakçılarının sıklıkla hedef aldığı türlerin başında geliyor.

(AA)