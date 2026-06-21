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Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapanların arasına karışarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler, polis ekiplerinin takibi sonucu alışveriş sırasında suçüstü yakalandı.

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Belgrad Ormanı yürüyüş yolunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Belgrad Ormanı’ndaki yürüyüş parkurunda görev yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, vatandaşların arasına karışan iki kişinin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.

Ekipler tarafından takibe alınan şüphelilerin, yürüyüş yapıyormuş gibi görünerek uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği tespit edildi. Alışveriş anında yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 1

Şüphelilerle bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda ise bir evin kiler bölümünde, kapı arkasına gizlenmiş paketler halinde 508 gram, 109 gram ve 22,80 gram ile 15 parça halinde 35,51 gram olmak üzere toplam 675,31 gram esrar ele geçirildi.

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 2

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Aramalarda ayrıca 153 bin 800 lira nakit para, 70 gram altın, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli şeffaf poşetler ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında Can Ö. (31), eşi Kübra Ö. (28), Gökhan Y. (36) ve Behide K. (75) gözaltına alındı. Şüphelilerden Can Ö., Kübra Ö. ve Gökhan Y.’nin daha önce birer suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Y. ile Can Ö. tutuklandı. Kübra Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 5

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 6

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 7

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 8

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 9

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 10

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 11

Belgrad Ormanı’nda yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti! Alışveriş sırasında yakalandılar - Resim : 12

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Operasyon
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