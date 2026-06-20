13 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Bursa’da yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adaletten yıllardır kaçan bir firariyi etkisiz hale getirmek için bir operasyona imza attı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 yaşındaki S.B.’nin izini süren polis, adeta iğneyle kuyu kazdı.

Tam 13 yıldır Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle her yerde aranan S.B.’yi yakalamak için özel bir ekip kuruldu. Güvenlik güçleri, tam 1 ay boyunca gece gündüz demeden saha araştırması yaptı, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde firarinin, Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde hiçbir resmi kaydı bulunmayan gizli bir adreste saklandığı tespit edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ekipler, S.B.'yi kaçmaya fırsat bulamadan yakaladı.

S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)