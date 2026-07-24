Belediye ve ilçe örgütü topluca CHP'den istifa etti

Özgür Özel'in CHP'deki son grup toplantısında Yeni Parti sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından parti içerisinde başlayan istifa dalgasına Rize'nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye meclis üyeleri (asıl ve yedek), Fındıklı ilçe başkanlığı, ilçe yöneticileri ve parti üyeleri de katılarak CHP'den toplu halde istifa ettiklerini duyurdu.

Kadirhan Kadıoğlu Sosyal Yaşam Merkezi önünde gerçekleşen kitlesel katılımda, partinin kurucu değerlerinden uzaklaştırıldığı vurgulanarak geleceğe dönük kararlılık mesajları verildi.

"SARAY TALİMATIYLA PARTİ GASP EDİLDİ, SUÇSUZ YOLDASLARIMIZ SAHİPSİZ BIRAKILDI"

Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Kadirhan Kadıoğlu Sosyal Yaşam Merkezi önünde yaptığı geniş kapsamlı basın açıklamasında, partinin mevcut yönetim anlayışını şu sözlerle eleştirdi:

"Bugün burada, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği partimizle ilgili acı bir süreci sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi; kurucu felsefesinden, ideolojisinden ve kendi üyelerinin iradesinden uzaklaştırılarak, sarayın talimatlarıyla hareket eden bir grup tarafından, mayıs ayı sonunda yargı eliyle hukuksuz bir şekilde gasp edilmiştir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve yol arkadaşlarının gösterdiği her türlü iyi niyetli çaba yok sayılmış; yoldaşlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız partiden ihraç edilmiş ya da görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu kayyum zihniyeti, karşılaştığı her meşru talebe ‘bilmiyorum, görmedim, duymadım' diyerek sağırlaşmayı tercih etmiştir. Üstelik esir düşen belediye başkanı yoldaşlarımız ve bürokrat arkadaşlarımız cezaevlerinde sahipsiz bırakılmaya çalışılmıştır. Atatürk'ün emaneti olan bu parti, bugün hukuksuz bir müdahaleyle el değiştirmiş durumdadır. Ancak bilinmelidir ki bu hukuksuzluk bizim mücadelemizi asla durduramayacaktır."

"DERİN KRİZ, TALAN VE SÖMÜRÜ DÜZENİNE KARŞI MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

Ekonomik kriz, rant politikaları ve doğa tahribatına dikkat çeken Çervatoğlu, konuşmasında şu detaylara yer verdi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde, yeni açtığımız bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Halkımıza olan güvenimizle, iktidar yürüyüşümüzü daha kararlı ve emin adımlarla sürdüreceğiz. Bugün burada kimimiz üzgün, kimimiz öfkeliyiz. Ancak hiçbirimiz umutsuz değiliz. Ülkemiz bugün derin bir ekonomik ve siyasi krizin içindedir; halkımız her geçen gün daha fazla yoksullaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası sermayenin geniş halk kitlelerini daha fazla sömürmesine, bağımsızlığımızın adım adım tasfiye edilmesine, emeklisinin, gencinin, kadınının, köylüsünün ve işçisinin köleleştirilmesine; doğamızın, yaylalarımızın, yer altı zenginliklerimizin birilerinin kârı uğruna talan edilmesine izin veremeyiz. Eğitimsiz bir toplum yaratıp muhtaçlık ve biat kültürüyle iktidarını kalıcı kılmaya, halkları birbirine düşürerek bu topraklara düşmanlık ekmeye çalışan bir siyasi anlayışa karşı; yarınlarımız için halkı ile örgütlenen, direnci büyüten bir parti olması gerekirken, halkından ve ideolojisinden vazgeçip emperyalizmin ve iş birlikçilerinin yanında saf tutan kayyum/butlancıları kabul etmiyoruz."

"BİZ HALKIZ"

Gelecek dönemin yol haritasını çizen ve anti-emperyalist vurgu yapan Çervatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP ve biz; emperyalizmi ve sömürü düzenini insanlığın en büyük düşmanı ilan eden, ‘Tam bağımsızlık olmadan egemenlik olmaz' diyen Atatürk'ün ve yoldaşlarının mirasçılarıyız. Sömürgeciliğin er ya da geç tarihe gömüleceğine olan inancını her fırsatta dile getiren önderlerimizin takipçileriyiz. Modernleşmeyi, laikleşmeyi ve tam bağımsızlığı halkımızın yaşam biçimi haline getiren kurucu iradenin bugünkü devamıyız. Emperyalizm ve yerli iş birlikçileri elinde yıpranmış bu siyasi iktidarın, artık halkımıza verecek yeni bir şeyi kalmamıştır. Eskiyi tekrarlamakta, bu yüzyılın değişim rüzgarına direnmekte ve önünü kesmek için elindeki tüm araçları seferber etmektedir. İşte tam da bu nedenle, kendini anti-emperyalist bilen tüm dostlarımızla birlikte örgütlenmeye ve mücadele etmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz yenilirsek yeniden deneriz, yeniden ayağa kalkarız. Çünkü biz halkız. Ama diktatörler ve iş birlikçileri yenildiklerinde sonları gelir. Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak için inatla ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Cumhuriyetin temel değerlerini geleceğe taşıyarak; halkçı, kamucu ve toplumcu bir bakış açısıyla, demokratik özgürlükçü cumhuriyeti inşa edeceğiz. Çünkü bizler, atalarımızdan ve önderlerimizden onurlu bir miras devraldık; bu onuru gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Çünkü biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız."

YENİ PARTİ ADIMI ATILDI: ÇERVATOĞLU'NDAN İLK PAYLAŞIM

Basın açıklamasının sonunda toplu istifa kararını açıklayarak, “Fındıklı Belediye Başkanı ve tüm asıl-yedek meclis üyelerimiz ile CHP Fındıklı İlçe üyeleri olarak kitlesel bir şekilde bugün partimizden istifa ediyor; Genel Başkanımız Özgür Özel ve yoldaşlarımızın kuracağı yeni partiye kadar bağımsız olarak görevimize devam ediyoruz. Yeni partimiz kurulduğu an toplu halde üye olacak, halka ait olanı halka vermek için hizmete hiç ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü biz ne yapacaksak halkımızla birlikte halkımız için yapacağız” ifadelerini kullanan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, yeni partinin resmen kurulmasının ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Çervatoğlu, resmî sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel'in imza anına ait videoyu paylaşıp, “BAŞLIYORUZ!.. Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun...” notunu düşerek yeni partiye geçiş hamlesini duyurdu.