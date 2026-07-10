Belediye toplantısında yumurtalı protesto! Başkan partisinden ihraç edilmişti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediyenin Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı, protestoya sahne oldu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) belediye meclis üyeleri, partiden ihraç edilen Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'e tepki amacıyla meclis toplantısında yumurtalı protesto gerçekleştirdi.

MA'daki habere göre, İpek'in yerine vekaleten toplantıya başkanlık eden ve Zeyni İpek ile birlikte DEM Parti'den ihraç edilen Belediye Başkan Yardımcısı Havas Güngör'e yumurta fırlatan meclis üyeleri, "İhanet, istifa" sloganları attı.

NE OLMUŞTU?

Zeyni İpek hakkında, bir kadınla yer aldığı uygunsuz görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından DEM Parti tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen İpek'e 26 Aralık 2024'e kadar yazılı savunmasını sunması için süre verilmişti.

Parti yönetimi, İpek'in savunmasını belirtilen süre içinde sunmadığını açıklarken, Merkez Disiplin Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda İpek'in partiden ihraç edilmesine karar vermişti.

DEM Parti, 27 Aralık 2024 tarihinde Zeyni İpek'in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu. Parti açıklamasında, İpek'in "partinin ilke ve ölçüleriyle bağdaşmayan pratikler sergilediği, kendisini menfaat odaklı anlayışlara hapsettiği, iktidar hırsıyla eş başkanlık sistemini uygulamadığı, toplumun ahlaki değerlerini temsil edemediği" gerekçeleriyle ihraç edildiği belirtilmişti.