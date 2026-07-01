DEM Partililer ihraç edilen başkanlarını istifaya çağırdı

DEM Parti, ihraç ettiği Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek’e ilişkin belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Zeyni İpek istifaya davet edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), "toplumsal ahlaka uymayan kişilerle ilişkileri, parti ilkelerine uymama, keyfi şekilde görevden almalar, demokratik süreçleri işletmeme" gerekçeleriyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek'i 2024'te partiden ihraç etmişti.

Partisinden ihraç edilen Zeyni İpek, Belediye Başkanlığı görevine devam ediyor. DEM Parti Mardin İl Örgütü belediye binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Amida Haber'deki bilgilere göre açıklamada, "Zeyni İpek'in halktan özür dileyerek işgal ettiği makamı derhal halka teslim etmeli ve belediye eş başkanlığı görevinden istifa etmelidir" denildi.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Zeyni İpek'ten beklenen; bulunduğu makamdan istifa etmesi ve belediyeyi yeniden halkın yönetimine bırakmasıydı. Ancak kendisi bu makamı işgal etmeyi sürdürmüştür. Bugüne kadar bu yönde herhangi bir adım atmayan Zeyni İpek, halkın iradesine rağmen makam hırsızlığı yapmaya devam etmektedir. Zeyni İpek halk nezdinde meşrutiyetini yitirmiş ve halkın büyük emek ve bedellerle kazandığı belediyenin bu değerlere layık olmayan kişiler tarafından yönetilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Hiçbir makam halkın iradesinden daha üstün değildir. Halkın mücadeleyle kazanıma dönüştürdüğü alanlar kişisel hırsların değil, halkın iradesinin temsil edildiği yerlerdir. Zeyni İpek'in halktan özür dileyerek işgal ettiği makamı derhal halka teslim etmeli ve belediye eşbaşkanlığı görevinden istifa etmelidir."