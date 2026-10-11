Belediye seçimlerindeki yöntem baroya da mı sıçrıyor? Kaybeden aday itiraz etti

Temmuz 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı avukatlık kanununun ardından kurulan İstanbul 2 No.lu Barosu'nda başkanlık seçimleri tamamlandı.

MHP ve AKP'li çevrelerce desteklenen Ali Kasım Tuna ile İslami çevrelerin ve Millî Görüş geleneğinden gelen hukukçuların desteklediği Murat Güneş arasında geçen seçim, dikkat çekici bir sonuca sahne oldu.

AKP VE MHP'LİLERİN DESTEKLEDİĞİ ADAY KAYBETTİ

Avukat Murat Güneş, rakibinden yalnızca 6 oy fazla alarak bin 22 oyla yeni baro başkanı seçildi.

Murat Güneş

Tekbirlerle kutlanan sonuçların ardından açıklama yapan Saka, "Bu demokratik yarışa olgun bir şekilde katılan tüm adaylara ve bu seçimlere katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizim için yeni bir dönemin başlangıcı. İnşallah seçime katılan adaylarımız, bütün ekiplerimizle birlikte yeni dönem için baromuzun daha da büyüyüp güçlenmesi için el birliğiyle çalışacağız. 2 Nolu Baro için daha güzel, daha güçlü günler olacak." ifadesini kullandı.

"SONUÇLARA İTİRAZ ETTİK"

Toplam 31 oyun geçersiz sayıldığı seçim sonrası açıklama yapan avukat Ali Kasım Tuna ise bin 16 oy alarak kaybettiği seçimin sonucunu kabul etmediğini belirtti.

"Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır" diyen Tuna, İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"Önemle vurgulamak isteriz ki seçimler, yalnızca oyların sayılmasıyla değil, yasal itiraz sürecinin tamamlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir. Kıymetli meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Ali Kasım Tuna'nın X paylaşımı (11 Ekim 2026)

BELEDİYE SEÇİMLERİNDEKİ YÖNTEM BAROYA DA MI SIÇRIYOR

AKP ve MHP'li çevrelerce desteklenen Tuna'nın, kaybettiği seçimde geçersiz oylara dikkat çekerek tepki göstermesi; akıllara AKP İstanbul İl Başkanlığınca yapılan itirazla yenilenen belediye başkan vekilliği seçimlerindeki AKP "zaferleri"ni getirdi.