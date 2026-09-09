Beklenen oldu... Kılıçdaroğlu’nun sözleri tam sayfa Akit manşetinde

Butlan CHP'sinin başındaki Kılıçdaroğlu, dün verdiği röportajda Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi görüşleri nedeniyle tutuklanmadığını öne sürerek, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ayrıca İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulmadığını, ancak hakkındaki davaların cumhurbaşkanı adaylığından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

DÜN HABERİNİ YAPTIK, BUGÜN MANŞET OLDU

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları dün halktv.com.tr'de "Kılıçdaroğlu AKP medyasına yine manşeti verdi: İmamoğlu siyasi tutuklu değil" başlığıyla haberleştirilmişti.

Bugün ise Yeni Akit, Kılıçdaroğlu’nun özellikle İmamoğlu’nun siyasi tutuklu olmadığı yönündeki sözlerini tam sayfa manşetine taşıdı.

İktidar medyasından AKİT'in bugünkü sayısı

"SİYASİ DAVA DİYEMEYİZ" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Euronews Türkçe’ye yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ile hakkındaki yargı süreçlerinin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini savunmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, "Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim" demişti.

TEPKİ YAĞMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dün peş peşe sert yanıtlar gelmişti. Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabından verdiği tepkide "Gerçeği bildiği halde kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medyada kullanıcıların yanı sıra YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve YENİ Partili Bahadır Erdem'den de tepki gelmişti.