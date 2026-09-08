Kılıçdaroğlu AKP medyasına yine manşeti verdi: İmamoğlu siyasi tutuklu değil

CHP’nin Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı ile CHP’nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleriyle AKP medyasına bir kez daha manşet malzemesi verdi.

İmamoğlu’nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" dedi.

ADAYLIK VE DAVALAR BİRBİRİNDEN AYRIYMIŞ

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ile hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Euronews Türkçe’ye konuşan CHP’nin düzenlediği ön seçimde İmamoğlu’na oy verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip [adaylığı için] oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır,"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yargılandığı ana davayı işaret ederek şunları da söyledi:

"Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek,"

İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, gözaltı sonrasında ailesini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim" dedi.

Yargılamanın delil ve bulgular üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun bu süreçte belediye başkanlığı görevini sürdürmesini savundu.

ADAYLIĞI İÇİN DE KONUŞTU

Kılıçdaroğlu, hukuki engellerin kalkması ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda işbirliğine açık olduğu mesajını verdi.

İmamoğlu’nun olası adaylığı etrafında bir araya gelip gelmeyecekleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Onun için temas kurulması lazım. Görüşülmesi lazım" yanıtını verdi.

Muhalefetin seçimi kazanmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi yüzde 51'i nasıl alacaksınız? İş birliği yaparak. İş birliği yapmadan nasıl alacaksınız?"

Kılıçdaroğlu, siyasi ilişkilerde kişisel hesapların değil ülkenin çıkarlarının belirleyici olması gerektiğini söyledi:

"Siyasette kin, öfke, düşmanlık olmaz. Siyasette tek şey vardır, önemli olan ülkenin çıkarları ve o ülkede yaşayan insanların huzuru."

"CHP'Lİ GİDECEK ALTI OK'A MÜHÜR BASACAK BU KADAR BASİT"

Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin Yeni Parti’yi kurmasının CHP tabanında kaymaya neden olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, bölünmenin partiye güç kaybettireceğini ise kabul etti.

"CHP'li CHP olarak CHP'li olarak yerinde duruyor. Altı Ok'a gidecek, mührünü basacak bu kadar basit" diyen Kılıçdaroğlu, bölünmenin etkisini şu sözlerle anlattı:

"Bakınız parti ikiye bölündü mü? Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Ben size doğruları söylemek zorundayım. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak."

Kılıçdaroğlu, mevcut sistemde başarının milletvekili sayısıyla değil, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılmasıyla ölçüleceğini savundu:

"Biz yüzde 25 diyoruz, yüzde 30 diyoruz. yüzde 51 olayını gerçekleştirmediğimiz sürece hiçbir anlamı yok ki"

ADAYLIĞINA KAPI ARALADI: NASIL REDDEDECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu, yapılacak kurultayda yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir yanıt vermedi.

"Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem 'Ben genel başkan adayıyım' demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana," diyen Kılıçdaroğlu, delegelerin aday göstermesi ihtimaline ilişkin şöyle konuştu:

"Nasıl reddedersiniz? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?"

ÖCALAN AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, süreç yasasına destek verdiklerini belirterek bunun bir AKP projesi olarak görülmemesi gerektiğini savundu:

"Bunu bu noktaya taşıyanın bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunu devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim. Bütün bunlar öngörülen çerçeve yasa içinde gelişir ve çözülürse Türkiye bölgede daha güçlü bir lider ülke pozisyonunu yakalamış olur."

PKK lideri Öcalan'ın statüsüne ilişkin tartışmalar da sorulan Kılıçdaroğlu, "Her şey açığa çıktığı zaman bakacağız. Daha işin, yolun başındayız" cevabını verdi.

Öcalan'ın aktif bir rol oynayıp oynamaması gerektiği sorusuna ise "Zaten aktif rol oynuyor," derken 'daha aktif rol üslenebilir' sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Tabii daha aktif rol oynuyor zaten. Yani görüşmeler yapıyor, Kandil'le görüşmeler, tutanaklara alınıyor. Neyse gereğini yapıyor bir şekilde"