Batman’da kazanın ardından mahalle ayağa kalktı: Yolu trafiğe kapattılar

Batman’da yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada yaralananlardan B.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın ardından bölgede toplanan mahalleli, aynı güzergahta sık sık kaza yaşandığını belirterek yolu bir süre trafiğe kapattı.

YAYA GEÇİDİNDE 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı’nda meydana geldi. M.S. (27) yönetimindeki otomobil, yaya geçidinde B.Y. (32) ile A.Y.’ye (60) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, B.Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kazanın ardından bölgede toplanan bir grup mahalleli, aynı güzergahta sık sık trafik kazası meydana geldiğini belirterek tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, kazaların önlenmesi için bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Tepkilerini göstermek isteyen mahalleli, yolu bir süre trafiğe kapattı. Bölgede yaşanan kazaların önlenmesi için önlem alınması talep edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)