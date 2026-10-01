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Halk TV Türkiye Çarpıp kaçtı! Motosikletteki 17 yaşındaki liseli hayatını kaybetti

Çarpıp kaçtı! Motosikletteki 17 yaşındaki liseli hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklete çarpan araç, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Çarpışmada devrilen motosikletin 17 yaşındaki lise öğrencisi sürücüsü Barış Sarp Karaca hayatını kaybetti.

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Çarpıp kaçtı! Motosikletteki 17 yaşındaki liseli hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki motosiklete çarpan sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü, 12’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Barış Sarp Karaca, hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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MOTOSİKLET DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çorlu-Marmaraereğlisi kara yolu üzerindeki Seymen Mahallesi’nin Toptepe mevkisinde meydana geldi. Özel bir okulda 12’nci sınıfta öğrenim gören Barış Sarp Karaca’nın kullandığı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsü ve aracın cinsi henüz belirlenemeyen bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrildi. Kazaya karışan araç ise durmayarak olay yerinden kaçtı.

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EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Barış Sarp Karaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Karaca’nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çarpıp kaçtı! Motosikletteki 17 yaşındaki liseli hayatını kaybetti - Resim : 3

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Jandarma ve polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan aracın ve sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tekirdağ Motosiklet Kaza
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