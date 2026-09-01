Batan geminin enkazına giden TCG Işın'ın komutanından açıklama geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasında 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayboldu. Kayıpların bulunması için Türkiye ve KKTC'ye ait askeri unsurların katılımıyla denizde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BATAN GEMİNİN ENKAZINA GİDEN TCG IŞIN'IN KOMUTANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'den bölgeye ulaşan TCG Işın Gemisi de Mersin'e seyrederken batan gemi için başlatılan çalışmalara dahil oldu. Yaklaşık 514 metre derinlikte olduğu tahmin edilen batığın yerinin belirlenmesi ve incelenmesi için Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı ile dalış yapılması planlanıyor.

TCG Işın Gemisi Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, geminin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlere ilişkin açıklama yaptı. Cesur, TCG Işın'ın İstanbul'da tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edildiğini ve 2017 yılında hizmete girdiğini belirtti.

Cesur, geminin son teknoloji cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personeliyle arama ve kurtarma görevlerini yerine getirebildiğini ifade etti.

TCG Işın'da 1000 metre kurtarma sistemlerinin bulunduğunu belirten Cesur, geminin ayrıca 365 metre derinliğe kadar kullanılabilen atmosferik dalış sistemine ve 90 metreye kadar insanlı dalışlarla kurtarma yapabilme imkanına sahip olduğunu söyledi.

"TEŞHİS YAPILACAK"

TCG Işın'ın yalnızca Mavi Vatan sınırları içerisindeki görevlerle sınırlı kalmadığını belirten Cesur, geminin uluslararası tatbikat ve görevlere de katıldığını aktardı. Cesur, TCG Işın'ın bu tatbikatlarda sahip olduğu sistem, cihaz ve yetenekleriyle ön plana çıktığını dile getirdi.

Girne açıklarındaki çalışmalarda önceliğin batığın yerinin belirlenmesi olduğunu vurgulayan Cesur, Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleriyle deniz dibindeki batığın mevkiinin tespit edileceğini ve teşhisinin yapılacağını söyledi.

Batığın teşhis edilmesinin ardından yaklaşık 500 metre derinlikte kurtarma çalışmalarına başlanacağını belirten Cesur, Uzaktan Kumandalı Sualtı Cihazı ile batığın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme yapılacağını ifade etti. (ANKA)