Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Başkentte dehşet: Otların arasından tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı

Başkentte dehşet: Otların arasından tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı

Ankara’da iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yol kenarına gizlediği av tüfeğiyle dehşet saçan saldırgan, tartıştığı şahsı vurup kaçarken; o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Başkentte dehşet: Otların arasından tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı

Ankara'nın Polatlı ilçesi, bugün güpegündüz yaşanan bir silahlı saldırıyla sarsıldı. İstiklal Mahallesi mezarlık yolunda karşı karşıya gelen E.Ü. ile O.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

PUSU KURMUŞ!

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.S., daha önceden yol kenarındaki otların arasına gizlediği av tüfeğini çıkardı. Gözü dönen saldırgan, tüfeği E.Ü.'ye doğrultarak ateşledi.

Başkentte dehşet: Otların arasından tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı - Resim : 1

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Silahtan çıkan saçmaların hedefi olan E.Ü. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli O.S. hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. O dehşet anları ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Böcek ilaçlaması sonrası zehirlenmişti! 7 yaşındaki Berke’nin ölümünde korkunç ihmallerBöcek ilaçlaması sonrası zehirlenmişti! 7 yaşındaki Berke’nin ölümünde korkunç ihmaller

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Kaçan silahlı saldırgan O.S.'yi yakalamak için emniyet güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Kavga
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro