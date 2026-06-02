Başkentte dehşet: Otların arasından tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı

Ankara'nın Polatlı ilçesi, bugün güpegündüz yaşanan bir silahlı saldırıyla sarsıldı. İstiklal Mahallesi mezarlık yolunda karşı karşıya gelen E.Ü. ile O.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

PUSU KURMUŞ!

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.S., daha önceden yol kenarındaki otların arasına gizlediği av tüfeğini çıkardı. Gözü dönen saldırgan, tüfeği E.Ü.'ye doğrultarak ateşledi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Silahtan çıkan saçmaların hedefi olan E.Ü. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli O.S. hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. O dehşet anları ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Kaçan silahlı saldırgan O.S.'yi yakalamak için emniyet güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. (DHA)