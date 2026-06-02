Böcek ilaçlaması sonrası zehirlenmişti! 7 yaşındaki Berke’nin ölümünde korkunç ihmaller

Konya’da geçtiğimiz yıl tahta kurusu ilaçlaması yapılan bir apartmanda, yan daireye sızan gaz nedeniyle 7 yaşındaki Berke Can Akca’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, olayın arkasında zincirleme bir ihmaller silsilesi ve akılalmaz bir kimyasal dozu olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

10 KAT FAZLA KULLANMIŞLAR!

Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde meydana gelen faciada, zemin kattaki dairede yaşayan Mustafa B., evdeki böcek sorunu için yakınları aracılığıyla bir ilaçlama firması çalışanı olan Yasin A. ile anlaştı.

İddianameye göre, evde yapılan işlem sıradan bir böcek ilaçlaması değildi; insan sağlığı için son derece tehlikeli, alüminyum ve çinko içerikli ağır bir tarım ilacı kullanıldı.

Üstelik bilirkişi raporu, facianın boyutunu gözler önüne serdi. Habertürk'teki habere göre kimyasal, normalde kullanılması gereken dozun tam 10 katı oranında eve sıkılmıştı.

Ağır kimyasal gaz, kısa sürede üst katta yaşayan Akca ailesinin evine sızdı. Anne Aycan Akca ve 7 yaşındaki oğlu Berke Can; kusma, mide bulantısı ve nefes darlığı şikayetleriyle tam 3 kez hastaneye başvurdu.

Günler süren yaşam mücadelesinin ardından küçük Berke Can hayatını kaybetti. Anne Aycan Akca ise 9 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından hayata tutunabildi.

Olay yerinde inceleme yapan AFAD ekiplerinin raporu ise dehşetin büyüklüğünü kanıtladı. Evde yapılan ölçümlerde "hidrojen siyanür değeri 49.9 ppm" olarak tespit edildi. Akca ailesinin avukatı Kerem Çoban, bu rakamın AFAD’ın hassas ölçüm cihazlarının hafızasındaki "en üst sınır değer" olduğunu söyledi

Akca ailesinin avukatı Kerem Çoban, olayın sıradan bir dikkatsizlik olarak görülemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Apartman sakinlerine ne yazılı ne de sözlü hiçbir uyarı yapılmamış, bilgilendirme formu imzalatılmamıştır. Çevredeki insanları koruyacak hiçbir tedbir alınmadan, ölümcül bir tarım ilacı fütursuzca uygulanmıştır. Ortadaki bulgular, bu davanın 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.”

5 LİTRELİK SUYA 55 MG İLAÇ!

Anne Aycan Akca ile baba Cemal Akca, olayın ihmal değil bilinçli bir hata olduğunu savundu. Akca yaşanan süreci şöyle anlattı:

“İlk etapta ev sakinleri sorunu kendi imkanlarıyla çözmeye çalışmış, dışarıdan temin ettikleri ilaçları kullanmışlar. Evdeki halıları eşyaları çıkarınca eşim, ‘ne oldu?’ diye sormuş. ‘Havalandırmak için çıkardık’ demişler. Yasin A. gelince tekrardan ilaçlama yapılmış. Normalde çok düşük miktarda kullanılması gereken ilaçtan 5 litrelik suya 55 miligram koyulmuş."