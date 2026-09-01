Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz davası: Cezalar açıklandı

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Bartın’da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Davada bazı sanıklara 22 yıl 6 aydan 10 yıla kadar değişen hapis cezaları verilirken, 9 sanık beraat etti. Mahkeme 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MAHKEME SANIKLAR HAKKINDA KARARINI AÇIKLADI

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasına, haklarında 25 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenen 25 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.R.Ç.'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay, "hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

BAZI SANIKLARA 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklu sanıklar Y.E.E, O.B, A.S, M.C.A. ve S.E.A.'yı 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Tutuklu sanıklar A.A.A, B.E.T, Y.E.A, B.A, A.K, M.Ç, B.E.B. ve S.A. hakkında ise 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

V.B.Ç.'YE HAPİS CEZASI VERİLİP SUÇ DUYURUSU KARARI ALINDI

Sanık V.B.Ç.'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Heyet ayrıca V.B.Ç. hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

YAŞI KÜÇÜK İKİ SANIK 10'AR YIL HAPİS CEZASI ALDI

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan yaşı küçük tutuklu sanıklar T.H. ve C.A. hakkında 10'ar yıl hapis cezası kararı verildi. Mahkeme, hapis cezasına çarptırılan B.N.G, N.H.T, Ş.M. ve U.K.'nin ise tahliye edilmesine karar verdi.

BAZI SANIKLAR HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

"Cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan istismar" suçlarından hapis cezası verilen C.T, E.K, F.D, Y.A, H.A. ve Y.E.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca 9 sanığın beraatine hükmetti. Davanın sonunda 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbarın ardından gündeme geldi.

İhbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.

33 SANIK TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlendi. Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklandı.

7 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine, 1 sanığın ise tutuklanmasına karar vermişti. (AA)