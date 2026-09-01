Bartın’da kadınlardan çocuk istismarı protestosu: Etkin bir koruma sistemi istiyoruz

Bartın’da Bartın Kadın Platformu üyesi bir grup kadın yıllarca istismara uğramış bir çocuğun duruşması öncesi adliye binası önünde protesto eylemi yaptı. Protestocu kadınlar, sanık yakınlarının saldırısına uğradı. Platform üyeleri eylemlerinin nedenini sanıkların cezasız kalmaması ve adaletin eksiksiz biçimde sağlanması olarak açıkladı.

Platform’dan yapılan açıklama şu görüşlere yer verildi:

"ÇOCUKLAR İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

Amasra’da 13 yaşındaki bir çocuğun sistematik biçimde cinsel istismara maruz bırakıldığının ortaya çıkmasının ardından başlayan yargı sürecinin bugün karar duruşması görülüyor.

İlk günden bu yana bu davayı takip ettik. Adliye önlerinde, duruşma salonlarının kapısında, sokakta ve kamuoyu karşısında söyledik: Bu dava unutulmayacak. Çocuğun mahremiyetini koruyarak, onu yeniden örselemeden ama adalet talebimizden de bir adım geri atmadan sürecin takipçisi olacağız.

Ve bugün buradayız.

Çünkü çocuklara karşı işlenen suçlarda adalet yalnızca geçmişte yaşanan bir suçun karşılığının verilmesi değildir. Verilen her karar aynı zamanda toplumun çocuklara ne söylediğidir.

“Seni görüyoruz.”

“Sana inanıyoruz.”

“Yaşadıkların önemsiz değil.”

“Yalnız değilsin.”

Biz bugün mahkemeden çocuklara verilmesi gereken mesajın bu olmasını bekliyoruz.

Bu dava boyunca mağdur çocuğun mahremiyetinin korunmasını ısrarla savunduk. Suça sürüklenen çocuklar açısından çocuk adalet sisteminin temel ilkelerinin ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğini söyledik. Aynı hassasiyetin bugün de korunmasını istiyoruz.

Ancak çocukların korunması ilkesi ile yetişkinlerin işledikleri suçlardan sorumlu tutulması birbirine karıştırılamaz.

Çocuğun üstün yararı esastır. Cezasızlık ise kabul edilemez. Bugün verilecek kararın, dosyadaki delillerin bütünlüklü biçimde değerlendirilmesiyle, sorumluluğu bulunan her bir kişi bakımından adil ve hukuka uygun olmasını bekliyoruz. Fakat bugün burada yalnızca mahkemenin vereceği kararı beklemiyoruz.

Çünkü bu dava bize çok ağır bir gerçeği bir kez daha gösterdi: Bir çocuğun korunması yalnızca ailesinin sorumluluğuna bırakılamaz.

Çocukların okulda, sokakta, mahallede, sağlık hizmetlerinde ve sosyal hizmet sistemi içinde fark edilmesini sağlayacak kamusal mekanizmalar olmak zorundadır. Bir çocuk eğitimden koptuğunda, ihmal edildiğinde, şiddet veya istismar riski altında olduğunda sistem onu görebilmeli ve istismar gerçekleştikten sonra değil, gerçekleşmeden önce harekete geçebilmelidir.

Dolayısıyla bugün çıkacak hiçbir karar, kamu kurumlarının sorumluluğuna ilişkin sorularımızı ortadan kaldırmayacaktır.

Biz bu davadan yalnızca cezaların çıkmasını değil, ders çıkarılmasını istiyoruz.

Aynı ihmallerin başka çocukların hayatlarında tekrarlanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, kolluk birimlerinin ve yerel yönetimlerin çocuk koruma mekanizmalarını nasıl güçlendireceğini bilmek istiyoruz.

Çünkü çocukları korumanın yolu, başlarına bir şey geldikten sonra üzülmekten değil; başlarına gelmesini engellemekten geçer.

Bugün karar duruşmasında gözümüz, kulağımız burada.

Ama mücadelemiz bu dosyayla sınırlı değil.

Çocukların bedenlerinin, hayatlarının ve geleceklerinin yetişkinlerin şiddetine ve istismarına karşı korunması kamusal bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediğini sormaya, ihmallerin hesabını istemeye ve çocukların yanında durmaya devam edeceğiz.

"ÇOCUKLAR İÇİN ETKİN BİR KORUMA SİSTEMİ İSTİYORUZ"

Bir çocuğun sesi duyulmadığında, biz ses olacağız.

Bir çocuk yalnız bırakıldığında, biz “buradayız” diyeceğiz.

Bir suçun üzeri örtülmeye çalışıldığında, adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz.

Bugün Bartın Adliyesi önünden bir kez daha söylüyoruz:

Çocukların suskunluğu, yetişkinlerin sessizliğinin bahanesi olamaz.

Çocuklar için adalet!

Çocuklar için güvenli bir yaşam!

Çocuklar için etkin bir koruma sistemi istiyoruz!