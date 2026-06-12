Barış Boyun örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 7 ilde Barış Boyun silahlı suç örgütüne yönelik 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik bir soruşturma yürütüyor. Savcılığın bu soruşturması kapsamında emniyet güçleri; İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
6'SI AVUKAT 45 KİŞİ YAKALANDI
Dosya kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda polis ekipleri, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLER ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE
Gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekipleri, şüphelileri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk etti.
9 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR
Haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. (DHA)