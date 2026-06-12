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Halk TV Türkiye Barış Boyun örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 kişi adliyeye sevk edildi

Barış Boyun örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 7 ilde Barış Boyun silahlı suç örgütüne yönelik 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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Barış Boyun örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik bir soruşturma yürütüyor. Savcılığın bu soruşturması kapsamında emniyet güçleri; İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Barış Boyun örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 kişi adliyeye sevk edildi - Resim : 1

6'SI AVUKAT 45 KİŞİ YAKALANDI

Dosya kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda polis ekipleri, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Barış Boyun örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 kişi adliyeye sevk edildi - Resim : 2

ŞÜPHELİLER ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

Gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekipleri, şüphelileri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk etti.

Barış Boyun suç örgütüne 7 ilde operasyon: 6 avukat şüpheli listesindeBarış Boyun suç örgütüne 7 ilde operasyon: 6 avukat şüpheli listesinde

9 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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