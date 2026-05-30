Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Baraj kapakları açıldı, Fırat nehri taştı: 8 kişi adacıkta mahsur kaldı

Baraj kapakları açıldı, Fırat nehri taştı: 8 kişi adacıkta mahsur kaldı

Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 kişi, baraj tahliyesiyle ani yükselen suyun oluşturduğu adacıkta mahsur kaldı. Jandarma ekipleri balıkçı kayıklarıyla bölgeye ulaşarak 8 kişiyi tahliye etti; can kaybı yaşanmadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Baraj kapakları açıldı, Fırat nehri taştı: 8 kişi adacıkta mahsur kaldı

Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 kişi, suyun aniden yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. Jandarma ekipleri balıkçı kayıklarıyla tahliye operasyonu düzenledi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Baraj kapakları açılınca Fırat taştı! Sahil su altında kaldıBaraj kapakları açılınca Fırat taştı! Sahil su altında kaldı

Olay, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu üzerindeki Karababa Köprüsü ayakları yakınında meydana geldi. Su kenarında piknik yapan 8 kişi, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle kıyıdan kopan bir adacıkta mahsur kaldı.

Baraj kapakları açıldı, Fırat nehri taştı: 8 kişi adacıkta mahsur kaldı - Resim : 3

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevredeki balıkçı kayıklarını kullanarak 8 kişiyi adacıktan tahliye etti.

Baraj kapakları açıldı, Fırat nehri taştı: 8 kişi adacıkta mahsur kaldı - Resim : 4

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, baraj tahliyelerinin sürdüğü dönemde su kıyısında piknik yapanları su seviyesindeki ani değişimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Baraj Jandarma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro