Baraj kapakları açıldı, Fırat nehri taştı: 8 kişi adacıkta mahsur kaldı
Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 kişi, baraj tahliyesiyle ani yükselen suyun oluşturduğu adacıkta mahsur kaldı. Jandarma ekipleri balıkçı kayıklarıyla bölgeye ulaşarak 8 kişiyi tahliye etti; can kaybı yaşanmadı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 kişi, suyun aniden yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. Jandarma ekipleri balıkçı kayıklarıyla tahliye operasyonu düzenledi.
Olay, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu üzerindeki Karababa Köprüsü ayakları yakınında meydana geldi. Su kenarında piknik yapan 8 kişi, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle kıyıdan kopan bir adacıkta mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevredeki balıkçı kayıklarını kullanarak 8 kişiyi adacıktan tahliye etti.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, baraj tahliyelerinin sürdüğü dönemde su kıyısında piknik yapanları su seviyesindeki ani değişimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
(AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi