Son aylarda etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından Atatürk Barajı’nda doluluk oranı arttı. Bunun üzerine kontrollü su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) 15’inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince, muhtemel taşkın riskine karşı alınan önlemler doğrultusunda barajın tahliye kapakları 7 yıl aradan sonra açıldı.

Fırat Nehri üzerinde bulunan ve tarımsal sulama ile enerji üretimi açısından bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan barajdan yapılan kontrollü su salınımı sonrasında nehirde su seviyesi gözle görülür bir şekilde yükseldi.

FIRAT NEHRİ’NİN SU SEVİYESİ ARTTI

Atatürk Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla Birecik ilçe merkezinden geçen Fırat Nehri’nin su seviyesi yaklaşık 5-6 metre yükseldi. Nehir kıyısındaki sahil bölümü sular altında kalırken, sahil yolu da oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yıllar sonra ilk kez nehir seviyesinin bu kadar yükseldiğini belirten vatandaşlar arasından Hüseyin Bozkurt, sahildeki yollar, parklar ve duba restoranların sular altında kaldığını anlatarak yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Su seviyesinin yükselmesi sebebiyle sahile yakın konumdaki millet parkı ile nehir üzerindeki duba restoranlar geçici olarak kapatıldı. Bölgede olası risklere karşı güvenlik önlemleri devam ediyor. (DHA)