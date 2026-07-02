Balkondan girdikleri evde bakıcıya kabusu yaşattılar: Önce hırsızlık sonra tecavüz!

İstanbul-Kadıköy’de 5 Mart gecesi yaşanan korkunç soygun ve saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı. Evde bakıcı olarak çalışan Malokhat K., gece yarısı dışarıdan gelen şüpheli sesler üzerine uyandı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren iki erkek şahısla burun buruna gelen kadın, hayatının şokunu yaşadı.

Saldırganlardan biri elindeki bıçakla kadını ölümle tehdit ederken, diğer saldırgan ise kadının ellerini ve ağzını elektrik bandıyla bağlayarak hareket etmesini engelledi. Evdeki altınları çalarak kayıplara karışan iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

DNA ÖRNEĞİ BULUNDU

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, müşteki Malokhat K.'nin "cinsel taciz ve saldırı" şikayetiyle yaşandı. Sabah'taki habere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturmada ifade veren mağdur kadın, şüphelilerden Füzuli Asadov'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Kadın, "Zorla yatak odasına götürüp cinsel saldırıda bulundu. 'Polis çağırırsan seni öldürürüm' şeklinde tehdit etti. Diğer kişi ise bu sırada altınları aldı ve evden çıktılar" diyerek yaşadığı vahşeti anlattı.

Şüpheli Füzuli Asadov ise savcılık sorgusunda suçlamaları reddetti. Kadının sadece ellerini ve ağzını bantladıklarını söyledi

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nden gelen resmi rapora göre uzmanlar, numunelerde Asadov’un DNA profiliyle birebir uyumlu sperm hücreleri tespit etti. Raporda, elde edilen karışık DNA örneklerinin hem mağdura hem de sanığa ait olduğu kesinleşti.

21 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Adli Tıp’tan gelen kapı gibi raporun ardından savcılık, Füzuli Asadov hakkındaki iddianamesini tamamladı. Toplanan somut deliller ışığında sanık hakkında; "Cinsel Saldırı" ve "Silahla Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından toplam 18 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.