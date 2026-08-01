Balıkesir'de canlı yayında panik anları: Belediye Başkanı orman yangınında yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangın bölgesindeki söndürme faaliyetlerini yerinde takip ederken sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi.

CANLI YAYINDA KOR PARÇASI İSABET ETTİ

Akın'ın yangın bölgesinden yaptığı canlı yayın sırasında, rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları bulundukları alana düştü. Sürüklenen parçalardan birinin başkana isabet etmesi üzerine Akın, yayını sonlandırmak zorunda kaldı.

BAŞKAN HASTANEYE KALDIRILDI

Kor parçasının boğaz bölgesine yakın bir noktaya gelmesi nedeniyle olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Akın, ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan başkanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yetkililer, yangın bölgesinde hem havadan hem de karadan müdahalenin aralıksız devam ettiğini belirtti. Olası yeni alevlenmelere karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve çalışmaların koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Bölgedeki söndürme çalışmalarının yanı sıra soğutma işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

(DHA)