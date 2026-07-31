Korkutan gelişme! Mayınlı arazide yangın çıktı: Rüzgar giderek büyütüyor

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'na yakın, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki mayınlı sınır bölgesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

RÜZGAR GİDEREK BÜYÜTÜYOR

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, sınır hattında geniş bir alanı etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mayınlı arazi nedeniyle güvenli noktalardan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle yükselen yoğun dumanla görüş mesafesi düştü.

Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (DHA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER HAYAT KURTARIYOR

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgar, orman yangını riskini önemli ölçüde artırıyor. Uzmanlar, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor.

Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların çevrede bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca anız yakılmaması ve yangın görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması isteniyor.

Yetkililer, alınacak basit önlemler ve erken ihbar sayesinde orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınabileceğine dikkat çekiyor.