Bal ve arı yüklü koca kamyonet devrildi: Ekipler tek tek topladı, 3 kişi yaralandı!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde akşam saatlerinde kan donduran bir kaza meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bal ve arı kovanı yüklü 12 AL 655 plakalı kamyonet devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.B. ve Z.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ARI KOVANLARI TEK TEK TOPLANDI!

Devrilen kamyonetten yola ve çevreye saçılan bal ile binlerce arının bulunduğu kovanlar büyük tehlike oluşturdu. Bölgeye gelen özel koruyucu giysili görevliler, etrafa dağılan bal ve kovanları güvenlik önlemleri altında titizlikle topladı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Kaza ve yola saçılan kovanlar nedeniyle güzergahta ulaşım aksadı. Adıyaman istikametine giden trafik akışı, ekiplerin çalışması süresince bir süre kontrollü olarak ilerletildi.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Aracın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale dönerken, jandarma ekipleri kazanın çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. (DHA)