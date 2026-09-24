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Halk TV Türkiye 7 ile eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği

7 ile eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği

İçişleri Bakanlığı, 7 ile eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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7 ile eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği
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İçişler Bakanlığı Kırklareli merkezli 7 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik soruşturma başlandığını açıkladı. Soruşturmada, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildiği ifade edildi.

2 MİLYAR 155 MİLYON TL PARA HAREKETLİLİĞİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon lira para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

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YASA DIŞI BAHİS SUÇUNDAN KAYNAKLANAN GELİRİ AKLAMA

Çalışmanın Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırklareli merkezli İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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