Bakan Tekin'den öğretmenlere kıyafet düzenlemesi hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bir "hatırlatma" niteliğinde olduğunu belirten Tekin, öğretmenlerin kamu personeli olarak mevcut kılık ve kıyafet mevzuatına uymakla yükümlü olduğunu söyledi.

Katılacağı etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, öğretmenlerin toplumdaki rolüne dikkat çekerek düzenlemenin gerekçesini anlattı.

Tekin, "Bizim kültürümüzde, toplumsal yapımızda öğretmen toplumun önderi olarak kabul edilir. Öğretmen, çocuklarımızın rol modeli olarak görülür. Öğretmen çocuklara anlattığı bilgilerle, yaşantısıyla örnek olur" dedi.

Öğretmenlerin öğrencilerine kılık kıyafet açısından da örnek olmaları gerektiğini ifade eden Tekin, düzenlemenin yeni bir uygulama olmadığını vurguladı.

"Bakın altını çizerek söylüyorum, bu bir hatırlatmadır" diyen Tekin, mevcut mevzuata göre öğretmenlerin kamu personeli olarak devlet memurlarının kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorunda olduğunu belirtti.

Düzenlemeye yönelik sendika ve siyasi parti eleştirilerine de değinen Tekin, genelgenin sendikaların veya siyasi partilerin mensuplarının kıyafetlerine ilişkin herhangi bir hüküm içermediğini savundu.

Tekin, "Bizim genelgemizde, benim görmediğim, sizin sendikanızda nasıl giyineceğinize dair bir ifade mi var? Ben sizin sendikadaki çalışan kişilerin kılığına, kıyafetine karışmıyorum. Bu genelge de karışmıyor" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin yalnızca öğretmenleri kapsadığını belirten Tekin, öğretmenlerin büyük bölümünün zaten mesleğin gerektirdiği şekilde giyindiğini söyledi.

"Öğretmenlerimizin tamamına yakını zaten öğretmene yakışır şekilde giyiniyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Orada problemimiz yok" diyen Tekin, düzenlemenin az sayıdaki örnek üzerinden hayata geçirildiğini ifade etti.

"BİR TANE KÖTÜ ÖRNEK, 1,2 MİLYON ÖĞRETMENİN EMEĞİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR"

Tekin, bazı kıyafetlerin öğrenciler açısından olumsuz örnek oluşturabileceğini savundu.

Bir öğretmenin üzerinde başka bir ülkenin reklamı veya bayrağı bulunan bir tişörtle sınıfa girmesini örnek gösteren Tekin, bunun öğrenciler açısından farklı bir ülkenin tanıtımı anlamına gelebileceğini söyledi.

Tekin, "Bir tane kötü örnek, işte şurada herhangi bir ülkenin reklamını taşıyan, bayrağını taşıyan bir tişörtle sınıfa giren bir öğretmen otomatikman o çocuklara bir başka ülkenin reklamını yapmış oluyor, bir başka ülkenin tanıtımını yapmış oluyor ve çocuklarımıza kötü örnek oluyor" dedi.

Bunun öğretmenlik mesleğinin genel itibarını etkileyebileceğini belirten Tekin, "Bir tane örnek, bir tane öğretmen, 1,2 milyon öğretmenimizin hepsinin bir anda emeğinin önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.

OKULLARA KILAVUZ GÖNDERİLDİ

Düzenlemenin öğretmenlerin mesleki itibarını korumaya yönelik olduğunu yineleyen Tekin, bu kapsamda okullara bir kılavuz gönderildiğini açıkladı.

Tekin, "Biz sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir, iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bu konuda kararlıyız" dedi.

Kılavuzun dün itibarıyla okullarda paylaşıldığını belirten Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel amacının eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak olduğunu söyledi.

Tekin, "Bu da öğretmenlerin itibarını korumaktan, öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar verecek kötü uygulamaları ortadan kaldırmaktan geçiyor. Bu tedbirimiz de onunla alakalı" diye konuştu. (AA)