Öğretmenlerin yeni dönem ödeneği netleşti: İşte 81 ile gönderilen rakam

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenlerin alacağı öğretim yılına hazırlık ödeneği resmiyet kazandı. Türkiye gazetesinden Esma Altın’ın aktardığı bilgilere göre, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ilin millî eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderildi.

2024-2025 HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

İllere iletilen resmi genelge doğrultusunda, öğretmenlere her eğitim-öğretim yılı başında tek seferlik olarak ödenen hazırlık ödeneği tutarı bu yıl için 8 bin 665 TL olarak tespit edildi.

SON 3 YILDA YAKLAŞIK 6 KATLIK DEĞİŞİM

Belirlenen yeni tutar ile birlikte hazırlık ödeneğindeki dönemsel artış tablosu da netleşti. 2023 yılında 1.400 TL seviyesinde bulunan öğretim yılına hazırlık ödeneği, yapılan son düzenlemeyle birlikte son üç yıllık süreçte yaklaşık 6 kat artmış oldu.

ÖDENEKTEN KİMLER YARARLANACAK? KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR?

Düzenleme, kamu okullarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda fiilen görev yapan tüm öğretmenleri kapsıyor. MEB verilerine göre, belirlenen 8 bin 665 TL'lik ödemeden 1 milyon 70 bini aşkın öğretmenin faydalanması bekleniyor.