Kadın polislere 'muhafazakar kıyafet' düzenlemesi! Beden ölçüleri de alınmış

Emniyet'te görevli kadın personellere pantolon ve etek üzerine giyilen uzun elbise, yani tunik hazırlandığı ve bu kıyafetin de onaydan geçtiği iddia edildi. İddialara göre son çalışma kapsamında bazı kadın personellerin beden ölçüleri de alındı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre emniyetteki bu değişiklik sadece resmi üniforması ile görev yapan kadın personeli kapsayacak. Sivil birimler görevli olan kadın polislerden beden ölçüsünün alınmadığı ifade ediliyor.

EGM VE BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YOK

Söz konusu uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belli değil. Tuniklerin ne zaman dağıtılacağı, hangi birimlerin giyeceği ve uygulamanın kapsamına dair henüz EGM veya bakanlıktan açıklama yok.

2021'DE DE ÖZEL GÜVENLİK İÇİN DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Tunik uygulaması daha önce de gündeme gelmişti. EGM, 9 Mart 2021'de sektörden gelen talep doğrultusunda görevlilerin tunik ve yelekle görev yapabilmesi için, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi”nde değişiklik yapılmasına karar vermişti.

O tunik düzenlemesi kadın polislere değil, özel güvenlik görevlilerine yönelikti ve tünik kullanımını zorunlu tutmak yerine kullanılabilmesine olanak sağlıyordu. Kadın polisler için ortaya atılan yeni iddianın ise bu düzenlemeden farklı olarak resmî üniformalı personel açısından zorunlu bir uygulama içerdiği ileri sürülüyor.