Bakan Gürlek duyurdu: 17 yıl önceki bebek dosyası ve Eyyüp Özbadem cinayeti aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda geçmiş yıllarda işlenen ve kamu vicdanında derin izler bırakan suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Gürlek, son yürütülen incelemeler sonucunda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin ölümüyle ilgili dosyanın karanlıkta kalan yönlerinin ortaya çıkarıldığını, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022 yılında işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin ise tüm bağlantılarıyla çözüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre, 10 Mayıs 2009'da Bandırma'da bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada, bebeğin annesi daha önce tespit edilerek 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar belirlenemedi.

Dosyanın yeniden ele alınmasıyla poşet üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde şüpheli U.C.'ye ait iz tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA incelemeleri sonucunda U.C.'nin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi. Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Açıklamada yer verilen ikinci dosya ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022'de motosikletli saldırganlar tarafından öldürülen Eyyüp Özbadem cinayeti oldu. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmasına rağmen cinayetin failleri ve bağlantıları o dönemde kesin olarak ortaya çıkarılamamıştı.

Dosyanın yeniden incelenmesi kapsamında HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ve ifadelerdeki çelişkiler birlikte değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin H.A.'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından işlendiği, M.A. ile O.K.'un ise faillere yardım ettiği tespit edildi.

Soruşturma sırasında şüphelilerin olay öncesine ait kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiği de belirlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklanırken, delilleri gizledikleri tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Gürlek, açıklamasında her iki dosyanın aydınlatılmasında görev alan Bandırma ve Ceyhan Cumhuriyet başsavcılıkları ile Balıkesir-Bandırma ve Adana-Ceyhan emniyet müdürlüklerine teşekkür etti.